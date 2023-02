Regizorii filmului Everything Everywhere All At Once au câştigat un prestigios premiu la Hollywood

Filmul celor doi regizori, ambii în vârstă de 35 de ani, l-a învins pe cel al lui Steven Spielberg şi a câştigat premiul pentru cel mai bun lungmetraj la gala anuală a Directors Guild of America (Asociaţia regizorilor americani, DGA) din Beverly Hills."Vă mulţumesc din toată inima, tuturor. A fost un an grozav pentru micul nostru film care continuă cumva să îşi croiască drumul", a declarat vizibil surprins Daniel Kwan.Cu o intrigă ştiinţifico-fantastică trăsnită, "Everything Everwhere All At Once" spune povestea unei proprietare de spălătorie, epuizată de problemele administrative, care este brusc aruncată în universuri paralele.Filmul a avut un succes uriaş anul trecut, cu încasări de aproximativ 100 de milioane de dolari în întreaga lume, şi a fost nominalizat de 11 ori la Oscar, fiind în fruntea cursei pentru prestigioasele statuete, care vor fi acordate pe 12 martie la Hollywood.DGA, din care fac parte regizori de top din industrie, oferă o recunoaştere extrem de prestigioasă operelor altor regizori. Aceasta este cea de-a 75-a ediţie a DGA.Această instituţie este considerată, de asemenea, un bun barometru pentru premiile Oscar. Şaptesprezece dintre ultimii nouăsprezece regizori premiaţi de DGA au câştigat şi Oscarul pentru cel mai bun regizor în acelaşi an.Ceilalţi regizori nominalizaţi au fost Martin McDonagh ("The Banshees of Inisherin"), Todd Field ("Tar"), Joseph Kosinski ("Top Gun: Maverick") şi Steven Spielberg, pentru filmul său semi-autobiografic "The Fabelmans".