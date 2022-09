Regizorul Alexander Hausvater şi-a lansat romanul 'O seară la Rialto' la Teatrul Naţional din Bucureşti

Regizorul Alexander Hausvater şi-a lansat miercuri, la Teatrul Naţional din Bucureşti, în foaierul Sălii Studio, romanul "O seară la Rialto", apărut la Editura Integral.

Scriitoarea Daniela Zeca Buzura, care a scris prefaţa romanului, a remarcat că acesta se citeşte "aproape singur".

"Mi-au trecut pe sub ochi sute de autori şi pot să vă spun că unii scriu din inteligenţă, foarte mulţi scriu dintr-un pic de orgoliu şi din talent şi mai sunt cei foarte puţini care scriu din har şi vocaţie. Alexander Hausvater face parte din această categorie, restrânsă, a celor care scriu pentru că trebuie de urgenţă să spună ceva. Cartea se citeşte aproape singură. (...) E un fel de apocalipsă după Hausvater. Începe într-un teatru, iar noi suntem aici într-un teatru, şi magicianul Alexander Hausvater ar fi în stare să ne înfricoşeze deja ţinând cont că începe o tragedie dintr-un teatru şi se termină totul într-o ordine subacvatică în care tot ceea ce s-a povestit se scufundă, dar, ca în textele sacre, rămân două temelii: credinţa şi iubirea", a afirmat Daniela Zeca Buzura, potrivit Agerpres.

Prezent la eveniment, Varujan Vosganian a susţinut că romanul lui Hausvater este "un manual de istorie".

"Această carte, 'O seară la Rialto', este un manual de istorie, confirmă încă o dată că nimic nu s-a întâmplat în istorie fără să aibă o reflectare în literatură, dar literatura are în plus, faţă de istorie, faptul că istoria are trecut şi literatura are memorie. Diferenţa dintre trecut şi memorie este că trecutul s-a petrecut şi memoria este trecutul aşa cum îl înţelegem astăzi. (...) Este o carte care nu se încheie decât cu aportul cititorului, coperta a patra nu este decât prima pagină a meditaţiilor pe care cititorul trebuie să le aibă continuând această carte", a spus Vosganian.

Potrivit autorului, romanul este dedicat întâlnirilor cu oameni obişnuiţi pe lângă care trecem în fiecare zi, poate uneori fără să-i observăm.

"Faptul că un om de teatru scrie este o mare diferenţă, dar şi apropiere între literatură şi teatru", a afirmat Hausvater.

Lansarea romanului "O seară la Rialto" a fost urmată de premiera spectacolului "Maşinăria. Musicalul" regizat de Alexander Hausvater.