Regizorul filmului Bohemian Rhapsody a fost acuzat de patru bărbați că a întreținut relații sexuale cu ei pe când erau minori

Bryan Singer, regizorul concediat al filmului "Bohemian Rhapsody", a fost acuzat de patru bărbaţi care pretind că ar fi avut relaţii sexuale cu el pe când erau minori, potrivit unor informaţii publicate, miercuri, în The Atlantic şi citate de The Hollywood Reporter, relatează News.ro.

Într-o investigaţie care a durat 12 luni, jurnaliştii au stat de vorbă cu peste 50 de surse, inclusiv cu cei patru bărbaţi care nu au vorbit niciodată înainte despre experienţele lor cu Singer.

Un individ a pretins că, la vârsta de 17 ani, a întreţinut relaţii sexuale cu regizorul în timpul unei petreceri din casa acestuia, în 1997.

Altul pretinde că el şi Singer au avut relaţii sexuale în acelaşi an, la reşedinţa din Berverly Hills, pe când avea 15 ani. Ambii susţin că regizorul, care avea atunci 30 de ani, ştia că ei au vârste sub 18 ani şi deci sub vârsta de consimţământ în California.

Învinuirile publicate în The Atlantic pun la îndoială reputaţia regizorului, mai ales după ce a fost concediat în timpul producţiei la filmul "Bohemian Rhapsody", în decembrie 2017.

Citește și: Comedia 'Le grand bain' și drama 'Jusqu'à la garde' în topul nominalizărilor la premiile César 2019

Directorii executivi au luat această decizie după ce tensiunile dintre Singer şi Rami Malek au început să se amplifice, cauzate de absenţele inexplicabile ale regizorului tot mai frecvente de pe platourile de filmare. Singer a negat acuzaţiile privind comportamentul neprofesionist şi pretinde că Fox i-a interzis să îşi îngrijească un părinte bolnav, precum şi să aibă grijă de propria sănătate.

Singer a fost înlocuit de Dexter Fletcher pentru ultimele filmări la "Bohemian Rhapsody", dar a fost încă creditat drept regizor unic al filmului, conform regulilor Sindicatului Regizorilor Americani.

În ciuda unei producţii dificile şi a unei aprecieri rezervate din partea criticilor, "Bohemian Rhapsody" a demonstrat că este un film de succes la nivel mondial, cu 800 de milioane de dolari încasări la box office până acum. Filmul a primit două premii Globul de Aur ("cel mai bun film - dramă" şi cel mai bun actor într-un film dramă"), fiind nominalizat, marţi, şi la cinci categorii ale premiilor Academiei Americane de Film, inclusiv pentru "cel mai bun film".

Următorul film al lui Bryan Singer va fi "Red Sonja" pentru Millennium Films. O sursă a declarat pentru THR că regizorul a negociat un salariu de până la 10 milioane de dolari pe zi.