Regizorul Liviu Mărghidan doreşte să realizeze un nou film pentru copii din seria "Străjerii" la Isaccea, unul dintre punctele de trecere a frontierei româno-ucrainene folosit de refugiaţi de la începutul războiului din Ucraina.

După ce a filmat primele două pelicule în munţi şi în Delta Dunării, prezent sâmbătă seara la Tulcea, cu ocazia proiecţiei filmului "Străjerii Deltei", Liviu Mărghidan a declarat pentru AGERPRES că ia în calcul realizarea unui nou film educaţional pentru copii la Isaccea."Îmi doresc să fac şi un 'Străjerii 3'. Încă dezbat cu copiii. Mă gândesc să profit un pic de conflictul de lângă noi şi l-aş filma aici, la Isaccea. Mi-ar plăcea să fie tot cu un grup de caiacişti, toleraţi cumva de autorităţi, care duc în partea cealaltă medicamente. E deocamdată un fir minim, dar înclin să-l mut aici. Băiatul meu vrea să-l facem la schi, fetiţa vrea la mare", a menţionat regizorul.El a explicat necesitatea unui film educaţional pentru copii despre Deltă prin realitatea zonei."Sunt pasionat de Deltă, văd ce se întâmplă aici şi nu mă lasă indiferent. Dacă vrei să mănânci un peşte, nu mai ai de unde. Adică, nu prind pescarii cu kilometri de plase. De la an la an este mai rău, cred că l-au înnebunit cu curentul, cu substanţe chimice. Mi-am dorit să transmit şi acest mesaj ecologist", a mai spus regizorul filmului "Străjerii Deltei".Potrivit producătorului Ruxandra Flonta, filmul a fost prezentat până acum în Bucureşti, Piteşti şi Târgu-Mureş, iar duminică va fi şi la Constanţa."Micii spectatori au fost fascinaţi, am făcut filmul cu dorinţa ca măcar o parte dintre ei să fie atraşi să iasă în natură şi să nu mai stea în faţa noilor tentaţii, tehnologii şi device-uri moderne. Noi suntem îndrăgostiţi de Deltă, ni se pare un loc pitoresc pe care mulţi chiar nu-l cunosc", a afirmat Ruxandra Flonta."Străjerii Deltei" prezintă aventurile unor copii aflaţi într-o tabără de ecologizare în rezervaţie, câţiva dintre ei reuşind să prindă un grup de braconieri.De la începutul războiului, circa 54.000 de persoane din Ucraina au ajuns în România traversând Dunărea cu bacul prin punctul de trecere din oraşul tulcean Isaccea, potrivit Gărzii de Coastă.