Regizorul român Adam Soch îşi prezintă documentarul „Reza Abdoh: Theater Visionary” la MoMA din New York

Regizorul român Adam Soch îşi prezintă documentarul „Reza Abdoh: Theater Visionary” la Muzeul de Artă Modernă (MoMA) din New York, scrie news.ro.

Celebrul muzeu american a organizat prima mare retrospectivă dedicată regizorului de teatru avangardist Reza Abdoh. În cadrul acestei expoziţii, sunt proiectate şi materialele video ale lui Adam Soch despre Reza, pe care românul le-a inclus în documentarul său, potrivit ICR NY.

Expoziţia a fost deschisă duminică şi va putea fi vizitată până pe 3 septembrie. După această dată, ea va fi prezentată, în perioada 2 februarie – 29 aprilie 2019, la KW Institute for Contemporary Art din Berlin.

„Am colaborat Reza, unul dintre cei mai bine cotaţi artişti ai anilor ’90, din Los Angeles, New York şi Europa încă de la începutul carierei sale. Am văzut ceva deosebit în abilitatea şi felul lui de a percepe nu numai teatrul, dar şi lumea din jurul sau. Am devenit nu doar foarte buni colaboratori, dar şi prieteni. Am continuat să fiu admiratorul creativităţii, îndrăznelei şi imaginaţiei sale. Avea încredere foarte mare în mine, permiţându-mi să filmez orice vreau, oricând. S-a dovedit a fi o binecuvântare. Produceam cu Reza ceea ce regiza. În plus, filmăm şi procesul de repetiţii cu actorii. La un moment dat Reza a devenit foarte bine cotat în lumea teatrului american şi european. Am continuat să colaborăm, eu făcând şi design pentru piesele sale de teatru, care deveneau din ce în ce mai de success. Însă filmăm şi piesele sale. Astfel că am devenit arhivarul lui oficial. În 1995, când Reza a decedat în New York la o vârstă fragedă, 32 de ani, am rămas în posesia unui vast material video şi printat. Reza a lăsat în testamentul sau să nu se mai prezinte cele opt piese de teatru scrise de el, dar nu a menţinut nimic de materialul video pe care l-am filmat. Aşa că, după 18 ani de la moartea lui, am primit drepturile din partea familiei sale de a face un documentar. A fost enorm de greu, dar a meritat”, a declarat regizorul Adam Soch.

„Reza Abdoh – Theater Visionary” (2015) prezintă impactul muncii regizorului de teatru Reza Abdoh, scos la iveală, după 20 de ani de la moartea să, cu imagini din spectacolele sale şi interviuri exclusive cu cei apropiaţi lui: familie, prieteni, actori, critici de artă, regizori.

Reza Abdoh (1963-1995) este cunoscut, respectat şi apreciat pentru lucrările sale experimentale de mari dimensiuni, deseori desfăşurate în afară mediului teatral tradiţional. Create împreună cu compania să, Dar A Luz, piesele lui au fost jucate - la începutul anilor ’90 - în mansarde, hoteluri, pe străzile din New York, Los Angeles şi Europa.

Filmul documentar „Reza Abdoh – Theater Visionary”, regizat de Adam Soch a fost prezentat în multiple festivaluri internaţionale de film din SUA, Brazilia, Portugalia, Grecia, Armenia şi Slovenia.

Adam Soch, plecat din România înainte de 1989, îşi doreşte să prezinte acest film şi în ţara noastră.

El este fondatorul CULTURESonFILM.org, o organizaţie non-profit din SUA al cărei scop este de a utiliza filmul că mijloc de comunicare pentru promovarea diverselor culturi din lume, într-o manieră non-politică şi nepărtinitoare.

A regizat şi editat „The Return”, documentar produs de Vanessa Redgrave, un film despre soarta artiştilor după războiul din Kosovo. În ultimii ani, Adam Soch a editat şi montat cinci filme artistice şi documentare ale regizorului Christopher N. Rowley. În 1999, Soch a obţinut premiul L.A. Weekly Theatre, din partea săptămânalului american Los Angeles Weekly.

Este membru în consiliul consultativ al South East European Film Festival, din Los Angeles; consultant video/media pentru Opera din Los Angeles. A fost voluntar pentru Global Green UŞA şi “Operation Smile” SUA.