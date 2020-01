Regrupări importante în Guvern: Bogdan Aurescu primește pe tavă agentul României la CEDO / Cauzele Dragnea și Kovesi, sămânță de scandal

Agentul guvernamental al României la CEDO nu va mai fi numit de premier, ci de ministrul de Externe, potrivit unui act normativ aflat pe masa Guvernului. Postul ocupat acum de fostul judecător CCR Simona-Maya Teodoroiu (susținută de PSD) a făcut obiectul unor controverse mari în ultimii ani, legate de plângerile adresate la CEDO de Liviu Dragnea și Laura Codruța Kovesi.

„Agentul guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului este numit şi eliberat din funcţie prin ordin al ministrului afacerilor externe”, cu avizul ministrului Justiției și cu aprobarea premierului, prevede proiectul de hotărâre de pe ordinea de zi a ședinței de luni a Executivului. În prezent, agentul României la CEDO are statut de secretar de stat în MAE și este numit și demis prin decizie a prim-ministrului.

Agentul României la CEDO reprezintă statul român în litigiile în care are calitatea de pârât la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. De asemenea, agentul României la CEDO colaborează cu Ministerul Justiției și informează instanțele și parchetele din România cu privire la jurisprudenta Curții Europene a Drepturilor Omului.

În 2018, Kovesi a reclamat la CEDO felul în care a fost înlăturată de la șefia DNA. În 2017, Dragnea a depus la CEDO o plângere cu privire la condamnarea sa în Dosarul Referendumul.

După ce a ajuns ministru de Externe, Bogdan Aurescu „a dispus retragerea observațiilor transmise către Curtea Europeană a Drepturilor Omului de către fostul Agent guvernamental pentru CEDO, domnul Viorel Mocanu, în cauza Dragnea împotriva României și în cauzele având obiect similar cu respectiva cauză” pentru că pozițiile exprimate ar fi fost în detrimentul intereselor României și ”nesocoteau punctele de vedere transmise de autoritățile naționale cu competențe în domeniul de referință”.

În septembrie 2019, Direcţia Naţională Anticorupţie a deschis un dosar penal în care sunt vizate cauze de la CEDO deschise ca urmare a altor dosare instrumentare de DNA. Viorel Mocanu, fost agent guvernamental la CEDO (până pe data de 7 august), a pus la dispoziţia DNA informaţiile soliciate, însă în cele din urmă a depus şi o plângere penală la Secţia pentru investigare infracţiunilor din justiţie (SIIJ). Într-o declaraţie pentru STIRIPESURSE.RO, Mocanu afirmă că a reclamat la SIIJ inclusiv faptul că ar fi fost ameninţat de un procuror, care a recunoscut că demersul procurorilor anticorupţie are mai puţină legătură cu cauza Dragnea vs. România şi mai multă cu cauza Kovesi vs. România.

