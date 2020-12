Regrupări în PNL și USR PLUS, după consultările de la Cotroceni (surse)

Negociatorii PNL și USR PLUS au anulat întâlnirea programată în această seară pentru formarea Guvernului, au declarat surse implicate în discuții pentru ȘTIRIPESURSE.RO. În acest moment, nu se știe când va avea loc o nouă întâlnire pentru depășirea blocajului generat de împărțirea funcțiilor de top din stat.

Potrivit surselor citate, la discuțiile de la prânz care au avut loc la Cotroceni atât liberalii cât și cei din USR PLUS așteptau semnale și direcții clare din partea lui Klaus Iohannis, or consultările nu au decurs deloc așa cum s-ar fi așteptat cele două partide. În lipsa unui indicator de la Cotroceni, PNL și USR PLUS și-au rezervat această seară pentru consultări informale interne, spun sursele citate.

PNL vrea și premierul și șefia Camerei Deputaților și vrea să dea șefia Senatului către USR PLUS. USR PLUS nu acceptă oferta spunând că dacă PNL ia premierul atunci USR PLUS are dreptul să-și aleagă următoarea funcție dorită, anume cea de președinte al Camerei Deputaților.

Președintele Klaus Iohannis a anunțat, luni, după consultările cu partidele parlamentare, că în 21 decembrie se va constitui noul Parlament. Președintele a declarat că încă nu sunt întrunite condițiile pentru desemnarea unui candidat pentru a forma noul Guvern și urmează noi consultări.

Prima rundă de consultări a adus la un schimb de opinii între reprezentanții formațiunilor politice parlamentare și președinte, a declarat Iohannis.

„Însă pot să spun că astăzi nu sunt încă întrunite condițiile pentru desemnarea unui candidat pentru a forma un nou Guvern. Am primit astăzi chiar câteva propuneri, însă cred că este nevoie de cel puțin încă o rundă de consultări până când lucrurile se cristalizează”, a declarat Iohannis.

Având în vedere că Biroul Electoral Central a comunicat rezultatele finale ale alegerilor parlamentare, Iohannis a spus că sunt îndeplinite condițiile pentru convocarea noului Parlament.

„Vă informez că intenționez să convoc noul Parlament pentru data de 21 Decembrie. Săptămâna viitoare luni se va constitui noul Parlament”, a conchis Iohannis.