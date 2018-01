Regulamentul de taximetrie propus de Primărie, pe masa Tribunalului. Ce invocă un deputat în plângerea sa

Deputatul Nicuşor Dan a cerut Consiliului General al Municipiului Bucureşti (CGMB), miercuri, prin intermediul unei plângeri prealabile, să revoce hotărârea din 19 decembrie 2017 de modificare a regulamentului de taximetrie şi a depus la Tribunalului Bucureşti o solicitare de suspendare a executării acestei hotărâri.

"Sunt multe probleme în activitatea de taximetrie din Bucureşti, dar era o chestiune care funcţiona, şi anume aplicaţiile pe care le-a creat piaţa liberă şi care permiteau oricărui bucureştean care avea un telefon mobil să vadă ce taxiuri sunt în zona lui, ce preţuri au şi ce note are fiecare din taximetrişti, date de precedenţii clienţi. Printr-o hotărâre de Consiliu General din 19 decembrie aceste aplicaţii sunt practic interzise şi noi, adică eu, ca deputat de Bucureşti, am cerut astăzi Consiliului General oficial să-şi retragă această hotărâre, am formulat plângerea prealabilă şi aici, la Tribunal, am cerut prin această acţiune ca instanţa să suspende executarea acestei hotărâri, care ar urma să intre în vigoare în zece de la publicare, deci undeva 5-6 ianuarie", a declarat Nicuşor Dan, la ieşirea din Tribunalul Bucureşti, potrivit AGERPRES.



El a spus că, dacă Legea taximetriei nu obligă o persoană să sune la telefon pentru a comanda un taxi, acest lucru înseamnă că aceste aplicaţii sunt permise. "La sfârşitul lui decembrie, Curtea de Justiţie a UE s-a pronunţat într-o cauză care priveşte Uber şi a spus că - noi nu vorbim aici de Uber, vorbim doar de aplicaţia care intermediază - această aplicaţie care intermediază între clienţi şi taximetrist nu ţine de activitatea de taximetrie, ţine de activitatea de comerţ electronic şi pentru asta nu trebuie să fie îngrădită concurenţa pe piaţă", a afirmat Nicuşor Dan.



În cererea deputatului înaintată instanţei se arată, printre altele, că hotărârea CGMB este lipsită de previzibilitate, încalcă prevederi din legea care reglementează serviciul de transport în regim de taxi şi Legea concurenţei.



Nicuşor Dan a menţionat că pentru bucureştean este mult mai uşor să aibă o aplicaţie taxi în care să vadă pe mobil toate taxiurile disponibile de la toate firmele, în loc "să ia la rând telefonic". În opinia sa, această hotărâre a CGMB "privilegiază" dispeceratele de taxi, care sunt "responsabile" de situaţia în care se află taximetria.

El a precizat că nu se poate solicita anularea unei hotărâri a CGMB înainte de a trece 30 de zile de la momentul în care i s-a cerut emitentului revocarea prin plângere prealabilă.



Nicuşor Dan a menţionat că modificarea Legii taximetriei este în atenţia Comisiei de transport din Camera Deputaţilor.



"În urma discuţiilor pe care o să le am şi pe care le-am avut deja cu oameni reprezentativi din branşă, o să vin cu propunerile mele (...) Mai întâi e vorba de o simplificare, apoi e vorba de o updatare, în acord cu tehnologia zilelor noastre, pentru că acum, dacă vă uitaţi în Legea taximetriei, acolo se spune că dispeceratele nu au voie să interacţioneze cu taximetristul decât prin staţie radio, adică nu pot ele însele să aibă o aplicaţie electronică şi după aceea e chestiunea spinoasă, pentru care trebuie să existe o dezbatere - dacă trebuie să păstrăm limitarea numărului de licenţe cum este acum, maximum 4 la mia de locuitori, sau dacă trebuie să liberalizăm", a spus deputatul.



El a menţionat că în ceea ce priveşte compania Uber sunt două aspecte. "Una este că - cu care toată lumea e de acord - oricine prestează servicii de taximetrie, cum ei o fac în oraşele din România, trebuie să plătească aceleaşi taxe şi în momentul de faţă nu o fac. (...) A doua chestiune e cea pe care am menţionat-o - dacă trebuie să limităm sau nu numărul de licenţe pe care le dăm pentru o localitate, pentru că, dacă limităm, atunci ele sunt deja date", a adăugat Nicuşor Dan.



CGMB a adoptat, pe 19 decembrie 2017, un proiect de hotărâre care vizează modificarea regulamentului de taximetrie.



Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat miercuri că transportul de persoane prin intermediul aplicaţiilor de pe Internet reprezintă serviciul de taximetrie care a fost până acum "mascat" în serviciu de transport, fapt pentru care aceste firme trebuie să intre în legalitate şi să-şi depună documentele pentru a obţine autorizaţia de transport şi licenţa de taxi.

