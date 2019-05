Renate Weber (ALDE) dezamorsează 'BOMBA' lui Timmermans: 'Haideţi să vă explic cât de mare e manipularea'

Europarlamentarul ALDE Renate Weber reacţionează la ameninţarea lansată de prim-vicepreşedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, cu privire la instituirea unui mecanism de control mult mai dur decât MCV. Weber susţine că este vorba despre o manipulare şi îl acuză pe Timmermans că foloseşte funcţia europeană în scopuri politice personale.

"Frans Timmermans a trimis inca o scrisoare privind statul de drept in Romania. In campanie electorala fiind si disperat ca nu are sustinere pentru a fi Presedintele Comisiei Europene, Timmermans foloseste din cand in cand palaria de prim-vicepresedinte al CE in scopuri pur personale. Ne ameninta cu aplicarea unui nou mecanism... Haideti sa va explic cat de mare e manipularea.

Parlamentul European a cerut, la initiativa grupului ALDE, inca din 2009 crearea unui mecanism obiectiv privind evaluarea statului de drept si a drepturilor omului care sa se aplice fiecarui stat membru, dupa caz. Personal am avut de-a lungul anilor ample discutii cu Vivian Reding, comisar pe justitie in trecut, dar, din pacate, nu s-a luat nicio decizie. A venit Comisia Junker, cu Timmermans prim-vice, care nu a facut NIMIC patru ani de mandat. A propus abia in mai 2018 o noua legislatie privind “Protejarea Bugetului Uniunii in cazul unor deficiente generalizate privind statul de drept in statele membre”, cuprinzand inclusiv situatii privind accesul la fondurile europene. O propunere heirupista, criticata foarte serios de Curtea Europeana de Audit, pe care Parlamentul European a amendat-o mult, considerand inadmisibila posibilitatea abuzului in evaluarile si deciziile Comisiei Europene asa cum era in propunerea lui Timmermans. Dar procesul legislativ nu e terminat. PE abia a votat, dar negocierile cu Consiliul sunt in curs si vor fi anevoioase pentru ca ideea crearii unui grup independent de experti care sa faca astfel de evaluari este simplista si nu va fi acceptata de Consiliu.

Asadar, dl Timmermans ameninta cu... nimic. Dar ce conteaza, daca manipularea ii reuseste? Doar e in campanie electorala. Poate ne explica dl Timmermans de ce nu a avut decenta ca macar pe perioada campaniei sa se suspende din functia de comisar si prim-vice al CE? Daca tot vrea sa dea lectii de etica, un astfel de exmplu ar fi fost apreciat", scrie Renate Weber pe Facebook.

Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a transmis pe 10 mai o scrisoare autorităților române în care avertizează cu un mecanism mai dur decât Mecanismul de Cooperare și Verificare (MCV), dacă modificările aduse codurilor penale intră in vigoare.