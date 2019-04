Renate Weber, bilanț după 5 ani în Parlamentul European: 'Un mandat cu realizări și victorii, dar și cu câteva provocări cărora le-am făcut față cu greu'

Renate Weber susține, într-o postare pe Facebook, că mandatul său în Parlamentul European, în perioada 2014-2019, a fost un mandat cu „multe realizări și victorii, dar și câteva provocări cărora le-a făcut față cu greu”.

„Ieri s-a incheiat mandatul 2014-2019 al Parlamentului European. Un mandat cu multe realizari si victorii, dar si cu cateva provocari carora le-am facut fata cu greu. Am lucrat mai mult pentru o Europa sociala, pentru crearea unor locuri de munca decente si stabile, pentru ingradirea paradisurilor fiscale, pentru un mediu mai sanatos, dar am facut pasi inapoi in ceea ce priveste solidaritatea statelor membre, Brexitul ne-a lovit pe toti ca un tsunami, iar consecintele acelui vot vor afecta profund Uniunea Europeana, indiferent daca Marea Britanie ramane sau pleaca. Ideile federaliste vor avea de asteptat, pe mai departe. In urmatorii ani cred ca vom asista la o reafirmare a intereselor nationale ale statelor membre si mai putin la o manifestare a coeziunii Uniunii. O politica destul egoista si protectionista, dar pragmatica, iar noi va trebui sa ne urmarim propriile interese. Mai ales ca in ultima vreme am vazut rationamente de genul: daca eu, din Romania, apar interesele romanilor, sunt catalogata ca fiind nationalista, dar daca un belgian apara interesele belgienilor, un francez pe ale francezilor, un neamt pe ale nemtilor si tot asa, ei sunt europeni! Avem obligatia sa fim deopotriva inteligenti si fermi! Iar pentru alegerile care urmeaza sper ca romanii sa-i trimita in Parlamentul European pe cei care, lucrand pentru proiectul european, nu uita sa apere cu demnitate interesele tarii din care provin si nu pe cei care stau umili in fata puternicilor zilei, multumindu-se cu putinul ingaduit de acestia.”, scrie Weber.

Cetăţenii Uniunii Europene cu drept de vot îşi vor alege, în perioada 23-26 mai, reprezentanţii în Parlamentul European pentru următorii cinci ani. Activitatea celei de-a opta legislaturi a Parlamentului European s-a încheiat pe 18 aprilie 2019.