Renate Weber, teorie explozivă: 'Aducerea lui Kovesi în fruntea instituției Procurorului Public European este pregătită și decisă de mai multă vreme'

Renate Weber, europarlamentar ALDE, transmite printr-un comunicat de presă că aducerea fostei șefe DNA, Laura Codruța Kovesi, în fruntea instituției Procurorului Public European este pregătită și decisă de mai multă vreme.

„Eu cred ca aducerea lui Kovesi in fruntea institutiei Procurorului Public European este pregatita si decisa de mai multa vreme. Argumentele si dovezile cele mai graitoare tin de atitudinea Comisiei Europene si a Parlamentului European in raport cu felul in care s-a desfasurat lupta anticoruptie in Romania, sub controlul drastic si cu amestecul ilegal al SRI. Imediat ce au fost desecretizate protocoalele dintre SRI si Parchetul condus de Kovesi eu personal am facut tot ce depindea de mine pentru a-i face pe responsabilii din Comisie si pe colegii din Parlamemt sa intelegea monstruozitatea amestecului SRI in justitie (si prin asta in politica). Am tradus protocoalele in engleza, am avut numeroase intalniri in care am explicat. Intr-o prima faza am gasit intelegere la foarte multi colegi, oripilati de astfel de practici si am avut sustinerea lor. Dar ceva s-a intamplat! Dintr-o data, totul a fost in mod evident voit redus la…nimic. Cateva exemple:

– Coordonatorii si conducerea Comisiei LIBE au decis organizarea unei sedinte in care sa discute exact situatia si consecintele Protocoalelor secrete, urmand sa fie invitati magistrati din Romania. Toate bune si frumose doar ca ne-am trezit de fapt cu o sedinta extraordinara doar in prezenta lui Frans Timmermans care, enervat de luarile de pozitie ale unor deputati romani, nu s-a stapanit si a declarat public ca el nu intelege cum ar fi putut afecta protocoalele secrete lupta anti coruptie!!! Pentru cineva care are ca sarcina de serviciu supravegherea functionarii statului de drept parea incredibil sa nu priceapa ca atunci cand procurorii devin subordonatii unui serviciu de informatii caruia trebuie sa-i raporteze cum decurg anchetele, statul de drept e pierdut. Eu cred ca Timmermans a inteles foarte bine, dar rolul lui era sa o salveze pe cea care a semnat aceste protocoale, pe Laura Codruta Kovesi. De aici intentia lui a minimaliza amestecul SRI si vointa evidenta de a o salva pe procuroare care a creat aceasta monstruozitate.

– Rezolutia din noiembrie 2018 privind statul de drept in Romania, nu doar ca deplange inlaturarea lui Kovesi din fruntea DNA, dar sterge paragraful care vorbea de protocoalele secrete si tot ce ramane in text este referitor la “un asa-zis amestc” al SRI. Vorbim de votul unor grupuri politice care stiau exact despre ce e vorba, stiau cat rau facusera protocoalele secrete si ce inseamna amestecul unor servicii de informatii in justitie. Si totusi, liniile de vot s-au schimbat cu o zi inainte de votul final, mentiunea privind protocoalele a disparut, iar Kovesi a ramas cu imaginea nepatata.

Nu stiu daca LCK trebuie rasplatita pentru ca in activitatea sa in fruntea Parchetului General si apoi a DNA a favorizat companii din diferite state membre ale UE. Multi analisti si jurnalisti sustin aceasta ipoteza. Dar imi este clar ca a fost un efort concertat la nivelul UE pentru ca numele ei sa fie protejat si nimic din abuzurile DNA sa nu ajunga in fata publicului european si a decidentilor din UE. De aceea cred ca decizia ca LCK sa fie viitorul Procuror Public European a fost luata de ceva vreme noi asistand acum doar la o poveste pusa in scena de dragul unei competitii mimate.”, transmite Weber printr-un comunicat de presă.