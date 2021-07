Renovați-vă casa cu plăcere - găsiți toți executanții pe Daibau.ro

Pandemia virusului corona a făcut, printre altele, multe persoane să înțeleagă importanța mediului de viață, precum și nivelul de calitate al propriei case. Deoarece am fost prinși între patru ziduri de luni de zile, am devenit mai sensibili, atât la ceea ce nu este așa cum am dori, cât și la ceea ce ar putea fi reparat, reînnoit sau înlocuit, astfel încât cel puțin mediul în care trăim să devină mult mai frumos și mai bun. De asemenea, am descoperit cât de importantă este disponibilitatea informațiilor pe internet, deoarece, practic, nu am putut aranja nimic în persoană. Cel mai probabil, în acele luni, au apărut și s-au cristalizat gândiri, idei și soluții cu privire la modul de amenajare și îmbunătățire a propriului spațiu de locuit, când s-a prezentat o astfel de oportunitate unică.

A reconstrui o casă să nu fie un chin, ci o plăcere

Aproape că nu există o persoană care să nu se fi întâlnit în vreun fel cu reînnoirea, renovarea sau construcția de locuințe cel puțin o dată în viață. Chiar dacă este vorba doar de renovarea unei băi sau a unei bucătării, majoritatea oamenilor trec prin complicații inutile și stres cu un astfel de efort. Se pun multe întrebări: cum să găsești un executant pentru o astfel de muncă? Cel care va face tot posibilul și va da tot ce este mai bun prin munca sa, va indica complicațiile în timp util și va încerca să le rezolve, fiind în același timp complet onest și de încredere. Nu este nimic mai rău decât să aștepți luni întregi să apără în sfârșit la ușă și apoi doar „face” treaba așa cum nu te-ai așteptat sau nu ai vrut, așteptând sau chiar solicitând plata integrală. Pe de altă parte, care sunt costurile reale ale lucrărilor de construcții, de unde știi că prețurile sunt realiste, iar executantul este corect din toate punctele de vedere? Dacă a fost recomandat de un prieten, aceasta facilitează foarte mult decizia, dar deschide câteva întrebări. De unde știi dacă munca depusă a fost dificilă, vastă și solicitantă sau dacă a fost o muncă mai ușoară și un fel de sarcină de rutină la care orice furnizor de lucrări sau servicii ar putea face față cu ușurință? De asemenea, se pune întrebarea dacă acest prieten, cel mai probabil de cu totul altă profesie, este capabil să ofere o evaluare obiectivă și profesională - poate a fost doar norocos cu tine, iar mulți alți clienți nu au fost deloc mulțumiți de acel executant.

Găsiți cel mai bun executant / furnizor de servicii pentru dvs.

Trebuie să recunoaștem că toată lumea are astfel de îndoieli care le trec prin cap imediat după ce a luat o decizie cu privire la lucrări, ceea ce este complet normal și de înțeles, iar pentru multe dintre ele nu aveți niciun răspuns. Dacă nu sunteți bine cunoscuți cu secretele profesiei, ceea ce necesită de fapt să vă angajați într-una din activitățile de construcție - nu veți putea stăpâni nici măcar o parte din cunoștințe, experiență și detalii, deoarece sunt prea multe.

La urma urmei, nu este de așteptat să dețineți toate aceste cunoștințe și abilități și nici nu este necesar. Totuși, nu ar fi minunat să aveți literalmente totul despre lucrări de construcții și servicii într-un singur loc?

Dacă credeți că da - avem vești minunate pentru dvs. - există deja un astfel de loc pe Internet! Cel mai mare portal pentru construcții, renovări și reînnoire - Daibau.ro - este o platformă de internet susținută de o echipă de succes care s-a dedicat de ani buni medierii între executanții cei mai bine evaluați, adică furnizorii de servicii și oameni ca tine, care caută executanți pentru locuri de muncă în construcții. Daibau.ro caută în primul rând să ușureze munca cliențiilor, oferind un sistem bine gândit, care va găsi și selecta cu ușurință și rapid executanți de lucrări care au evaluări excelente, recomandări și referințe și cu care clienții anteriori au fost mulțumiți atât de mult încât puteți lăsa în pace pe mâna lor renovarea sau construcția dvs. de acasă. Soluția privind amenajarea propriei case sau apartamente nu este să știți totul, ci să lăsați lucrul cuiva care, pe baza expertizei, abilității, priceperii, cu mulți ani de experiență, pe de o parte și cele mai bune instrumente profesionale, pe de altă parte, o poate face în schimb. Doar așa veți parcurge întregul proces cu ușurință, fără griji și mulțumiți.

Consilierul electronic al dvs. personal

În acest sens, platforma Daibau.ro este e-consilierul dvs. personal, care, pe lângă faptul că vă prezintă executanții cei mai bine evaluați și referințele acestora, vă oferă optimizarea multor aspecte ale construcției într-un singur loc. Cu ajutorul platformei, vă veți gestiona finanțele, programul și termenul mult mai bine și mai eficient. Pe portalul Daibau.ro, în același loc, veți găsi cea mai mare selecție de executanți de lucrări și servicii pentru lucrări complet diferite: de la betonare, vopsire, instalații electrice, până la arhitectură peisagistică, instalare de aer condiționat, tâmplărie și reparații de mobilier și mult mai multe.

Unul dintre mulți utilizatori, Petru a scris pentru portalul DaiBau „că el crede că serviciile oferite de Daibau.ro sunt foarte bune, deoarece facilitează întreaga muncă pentru utilizator și un alt element mai important este economisirea timpului”.

Indiferent pe cine căutați, sistemul de căutare de pe Daibau.ro este conceput pentru a lua întotdeauna în considerare toate cerințele dvs., adică costuri, complexitatea locului de muncă, programul de timp, locația etc. Scopul principal este de a oferi tuturor o experiență complet diferită de renovare a locuințelor, față de cea cu care sunt obișnuiți. O experiență fără stres, haos și dezamăgire, dar plină de plăcere, ușurare, întâlnire cu oameni și profesii noi, fiabilitate și încredere, o experiență care îmbogățește viața și oferă satisfacție înainte, în timpul și după procesul de construcție sau renovare.

Evaluarea executantului și experiența utilizatorului

Pe lângă dorința de a simplifica procesul de realizare a lucrărilor de construcții și meșteșuguri, principalele avantaje ale portalului Daibau.ro sunt transparența, onestitatea și calitatea serviciilor furnizate. Cum este asta chiar posibil? Pe portal, există o opțiune de evaluare și comentare după terminarea lucrării a executanților angajați.

„Îmi place că în același timp colectați comentariile utilizatorilor, evaluați executanții de servicii de construcții și le adunați în același loc. Pot găsi și vedea tot ceea ce mă interesează pe aceeași adresă de internet și pot trimite întotdeauna o cerere prin intermediul formularului online ", au comentat utilizatorii Ana și Radu.

Deoarece toți meșterii sunt evaluați direct pe baza experienței utilizatorilor, adică a cererilor de lucrări, când vizitați portalul, veți obține rapid o perspectivă realistă și precisă asupra calității serviciilor și veți lua o decizie mai ușor. Evaluarea, bazată pe opinia unui număr mare de oameni, este mult mai obiectivă și mai fiabilă decât recomandarea unui singur prieten și a singurei sale experiențe.

„Trebuie să laud calitatea lucrărilor și respectul consecvent pentru condițiile convenite. Preț accesibil și termen limită convenit! Executantul nu a folosit soluții rapide sau pe jumătate, în schimb a insistat asupra celor mai bune materiale și servicii. În același timp, prețul convenit a fost destul de corect ”, a spus Matei despre executantul pe care l-a găsit pe portalul Daibau.ro pentru renovarea băii.

Vizitatorii portalului Daibau.ro au lăsat numeroase evaluări și comentarii. Ion a scris următoarele despre executantul său a clădirii auxiliare din lemn: „Sunt extrem de mulțumit de comportamentul și munca lui Andrei. El ne-a dat sfaturi excelente și a terminat totul la timp și conform acordului. Îl recomand!”

Doamna Elena a ordonat inspecția și încărcarea aparatului de aer condiționat, așa că a spus următoarele despre serviciul oferit:

„Expertiza și amabilitatea sunt prima impresie. Mi-au spus imediat ce piesă trebuia înlocuită și cât costă, așa că au comandat-o și au configurat-o astfel încât să nu trebuiască să fac nimic singură."

O experiență similară în ceea ce privește acuratețea și fiabilitatea a avut-o dl. Novak, care prin portalul Daibau.ro a ordonat instalarea pereților din sticlă: „Executanți extrem de profesioniști. Au respectat toate termenele limită. Au făcut totul minunat. Sunt foarte mulțumit de cabina de duș din sticlă și de peretele despărțitor cu uși glisante, atât cât și cu prețul pe care l-am plătit pentru tot."

Tocmai pentru că platforma se bazează pe sistemul de evaluare a executanților după finalizarea lucrărilor, toată lumea încearcă foarte mult să opereze onest, fiabil și cu calitate. Notele proaste pentru ei înseamnă și publicitate proastă, pe care nimeni nu o dorește. Daibau.ro, în cele din urmă, permite controlul complet al întregului proces, de la primele întâlniri până la sfârșitul lucrării.

Pe scurt, data viitoare când vă gândiți la renovare, adaptare sau construcție, veți ști exact unde să vă uitați pe internet pentru a face întregul proiect cât mai ușor posibil și să vă bucurați de realizarea fără griji. Nimic nu aduce satisfacții mai mari decât să stați într-o casă amenajată exact așa cum doriți, știind că există o platformă, cu ajutorul căreia fiecare dintre următoarea lucrare din casă sau apartament se va face simplu și cu calitate, rapid și fiabil. Pe de altă parte, din moment ce totul este atât de ușor acum, datorită Daibau.ro, nu veți mai avea nicio scuză pentru amânarea lucrărilor.