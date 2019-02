REPLICĂ DURĂ din PNL la propunerea lui Dacian Cioloș: E la fel de arogant ca și PSDragnea, când ataca PNL

Răspuns dur din PNL după ce Dacian Cioloș a anunțat public că PNL e binevenit să se alăture alianței USR - PLUS.

"Cred ca unificarea forțelor anti-PSDragnea sub forma unei coaliții este obligatorie pentru a scapa țara de “ciuma roșie”. Din acest motiv, nu văd nimic rău in “logodna” dintre USR și partidul lui Cioloș. E treaba lor. Și nu vreau sa comentez chiar dacă, ca un om care cunoaște sondajele reale, știu ca partidul lui Cioloș este la nici jumătate din USR. Ca l-a păcălit pe Dan Barna, obținând mai mult decât paritate, nu e nimic nou. Cioloș a păcălit și PNL când l-a susținut ca ministru și mai apoi ca și comisar european. Apoi a început sa-i “miroase” domnului Cioloș partidul care l-a susținut. Din aceste motive nu înțeleg atacurile in cascada ale lui Cioloș la PNL. Nu înțeleg de ce pune condiții, din postura unuia care încă nu a jucat in Liga I. Ca sa para superior? Unificarea se poate face in jurul celui mai mare partid de opoziție, nu al celui mic. Fără orgolii copilărești! Vorbește deja cu aroganta unui lider care se vede victorios, cu dispreț. Discursul arogant la adresa PNL seamănă tot mai mult cu cel al lui Dragnea. Și asta nu face bine efortului comun al celor care vor sa scape de PSD. Sau poate ca atacul la PNL este “ordin pe unitate” domnule Cioloș! Păcat de caracter...a fi om e lucru mare, a fi domn e întâmplare! Dacă vreți sa luptați cu adevărat cu PSDragnea, uitați-va la ce face PNL și USR in Camera Deputatilor, la atacurile la Curtea Constituțională, la lupta din fiecare zi de la tribuna! Politica nu e nici o joaca de copii și nici o joaca cu vorbele, domnule Cioloș! Aici e vorba despre romani și România, despre lupta împotriva PSD!", susține deputatul PNL Florin Roman.

