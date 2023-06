Replica lui George Simion după ce Dragnea l-a acuzat că este omul americanilor: 'Îl sfătuiesc să nu mai gătească cu ciuperci, se pare că unele sunt halucinoge'

Președintele AUR, George Simion, i-a recomandat lui Liviu Dragnea să nu mai gătească ciuperci, deoarece unele dintre ele pot fi halucinogene. Replica lui Simion a venit în contextul în care fostul președinte al PSD l-a acuzat că este „omul americanilor”.

Preşedintele AUR susţine în continuare că este ţinta forţelor oculte din România, principalul acuzat fiind Florian Coldea.

„Ministerul de Interne al domnului Bode trimite masini sa ma urmareasca, ceea ce ma face sa cred ca acest personaj toxic, Coldea, inca mai are sfori de care sa traga. Am spus, niciodata nu m-am intalnit cu Florian Coldea, in schimb stiu cine s-a intalnit. Domnul Liviu Dragnea, pe care il sfatuiesc sa nu mai gateasca cu ciuperci, ca se pare ca unele sunt halucinogene. Pai ce sa fac, daca toti zic ca suntem oamenii rusilor, si Dragnea zice ca suntem ai americanilor, eu ce sa mai cred? Eu am auzit ca ne pregateste Coldea niste dosare si l-am confruntat direct pe domnul Helvig si l-am intrebat daca domnul Coldea face de capul lui si domnul Helvig mi-a confirmat că face de capul lui”, a spus George Simion, la România Tv.

Întrebat de Victor Ciutacu dacă are discuţii cu Marcel Ciolacu în vederea formării unei viitoare coaliţii de guvernare, în condiţiile în care AUR a ajuns la aproximativ 20% în sondaje, George Simion a dezvăluit care este singura alianţă pe care o ia în calcul.

„Domnul Ciolacu este la breloc cu domnul Iohannis, de ce sa ma sune pe mine. Nu am zis ca m-a sunat, asa s-a zis si de Tarziu ca s-a vazut cu Coldea si nu e adevarat. Avem un dialog constructiv cu toate fortele politice, dar alianta la guvernare noi facem doar cu romanii, ca am vazut ei cum guverneaza de 30 de ani. Noi ne dorim alegeri anticipate, ca sa ajungem cat mai repede la votul romanilor. Ce fac sociologii cu sondarea sunt numai manipulari, dar la nivel de simpatie populara noi suntem pe primul loc.”, a adăugat Simion.