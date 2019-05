REPLICA lui Meleşcanu: Iohannis este vinovat pentru că românii din Diaspora nu au putut vota

Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleşcanu, reacţionează la solicitarea preşedintelui Iohannis de a fi demis, ca urmare a faptului că românii din Diaspora au stat la cozi imense la secţiile de votare şi unii dintre ei nu au mai apucat să-şi exprime opţiunile. Meleşcanu afirmă că vinovat pentru situaţia creată este însuşi preşedintele Iohannis.

"Domnul președinte are dreptul să își exprime orice opinie. Când vorbim de o demitere, trebuie să avem și o bază pentru a cere demiterea cuiva, nu doar pe bază de gânduri, întrebări. Pur și simplu, vinovat este președintele Iohannis, care la două săptămâni după ce am stabilit care sunt secțiile de votare, la propunerea ambasadelor, și am ajuns la un număr de 441, dânsul a anunțat că va face referendum în aceeași zi. În consecință, din 2 minute, cât durează votul, având referendumul băgat peste votul pentru europarlamentare, a ajuns să dureze 6 minute votul şi nu au avut cum să voteze toți", a declarat Meleşcanu la Antena 3.

Președintele Klaus Iohannis cere demiterea de urgență a miniștrilor de Externe -Teodor Meleșcanu și de Interne- Carmen Dan pentru modul defectuos în care au fost organizate alegerile în țară și străinătate.

"După atâtea probleme, este evident că trebuie să existe și urmări politice. Cei care nu au organizat corespunzător sau au organizat intenționat prost trebuie să plătească cu funcția. Atenție, vorbesc de urmarea politică. Că ulterior se găsesc și alte probleme este o chestiune pe care o vom discuta după ce există prima analiză. Așadar, fiindcă nu au știut să își dea demisia de onoare, solicit demiterea imediată a ministrului de externe și cel de Interne. Imediat însemnând imediat", a declarat Klaus Iohannis.