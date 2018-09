REPLICA Primăriei Generale: Subvențiile la RADET și RATB vor fi acordate conform legii în continuare

Replică rapidă a Primăriei Generale a Capitalei după ce Florin Ghiulbenghian, președintele Fundației EurHONEST, a depus o plângere penală pe numele primarului Capitalei, Gabriela Firea, la Parchetul General în legătură cu subventiile pentru RADET și RATB. El susține că cele două regii autonome ar fi trebuit transformate în societati comerciale, in stricta concordanta cu prevederile legislatiei europene referitoare la serviciile comunitare transpusa in legislatia nationala a Romaniei prin Legea 51/2006.”, ori cum acest lucru nu s-a întâmplat ne-am afla în situația în care se dau subvenții ilegale de către Primăria Capitalei.

Fostul prim-ministru, Mihai Tudose, intervine puternic în Conflictul total din PSD: `Firea are dreptate!`

REPLICA Primăriei Generale a venit repede și în Comunicatul de presă remis redacției se spune că aceste subvenții pentru RATB și RADET vor fi menținute și că toate detaliile sunt avizate de organismele de reglementare:

”Avand in vedere ca in aceste zile, o serie de personaje gasesc de cuviinta sa ia o asa-zisa atitudine legata de activitatea Primarului General si a Primariei Capitalei, referitoare la subventiile acordate RADET si RATB, Primarul General, Gabriela Firea ii asigura pe bucuresteni ca aceste masuri sociale, deosebit de importante, vor fi mentinute!

Primarul General, Gabriela Firea: "Aflu, cu stupoare, ca un personaj controversat, care in trecut a depus un val de denunturi la DNA, doreste acum sa reclame faptul ca subventiile RADET si RATB sunt ilegale, spunandu-le astfel bucurestenilor ca ar trebui sa plateasca mai mult pentru caldura, apa calda si transport public, pentru ca asa ar fi cinstit, din punctul lui de vedere!

Băsescu intră la rupere în scandalul pestei porcine: 'Pesta este PSD, un partid dezastruos pentru țară'

Este important de stiut ca 1,3 milioane de bucuresteni sunt abonati la RADET, la care se adauga gradinitele, scolile, spitalele, institutiile publice sau societatile comerciale si ca 1,2 milioane de bucuresteni utilizeaza zilnic, mijloacele de transport in comun ale RATB.

Ii asigur pe oamenii de buna credinta ca subventiile RADET si RATB se acorda cu respectarea stricta a legilor in vigoare, iar tarifele celor doua servicii de interes public local sunt avizate de autoritatile nationale de reglementare, asadar nu poate fi vorba sub nici o forma de o incalcare a legii. Mai mult decat atat, subventiile (diferentele de tarif) sunt prevazute inclusiv de reglementarile europene!

Concret, subventiile RADET se acorda in baza OUG 36/2006, actualizata si legii 325/2006, iar subventiile RATB se acorda in baza legii 92/2007 a serviciilor de transport public local.

Aceste subventii reprezinta de fapt diferente de tarif suportate de Primaria Municipiului Bucuresti si sunt calculate in urma unei analize de suportabilitate facuta la nivelul Capitalei. In momentul de fata suntem in proces de delegare a celor doua servicii publice, pentru ca ne intereseaza sa crestem calitatea lor.

La capitolul transport public, chiar ieri a fost aprobata documentatia de atribuire a contractului de delegare, care reprezinta o etapa importanta in procesul de reforma si modernizare a serviciului de transport public in regiunea Bucuresti- Ilfov".

Consilierii generali ai Primăriei Capitalei, scrisoare de susținere pentru Gabriela Firea / DOCUMENT

Subventia la RADET pentru anul trecut s-a ridicat la aproximativ 719 milioane lei, iar estimarea pentru anul 2018 este 734 de milioane de lei.

S-a aflat - Cu ce cadouri l-a surprins Viorica Dăncilă pe Regele Spaniei

In cazul RATB, subventia a fost anul trecut de aproximativ 570 milioane lei, iar anul acesta, pana in prezent am făcut plăți de 480 milioane lei.”, se spune în comunicatul PMB.