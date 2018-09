Atac la Gabriela Firea, în plin scandal politic - Plângere penală împotriva primarului Capitalei la Parchetul General / DOCUMENT

Florin Ghiulbenghian, președintele Fundației EurHONEST, a depus o plângere penală pe numele primarului Capitalei, Gabriela Firea, la Parchetul General. Potrivit documentului intrat în posesia știripesurse.ro, Gabriela Firea este acuzată de „comiterea infractiunilor de abuz in serviciu in forma agravanta, deturnare de fonduri, fals intelectual, uz de fals, fals in declaratii acordarea de subventii cu incalcarea legii si prejudicierea intereselor financiare ale Uniunii Europene prin incalcarea dispozitiilor imperative ale Art. 108 din Tratatul privind Functionarea Uniunii Europene.”

Vezi aici plângerea penală integrală (pdf)

În plângerea depusă la Parchetul General, Florin Ghiulbenghian susține că „in data de 08 Septembrie 2016 am inregistrat la cabinetul Primarului General al Municipiului Bucuresti o adresa in care ii comunicam numitei Firea Gabriela, proaspat aleasa in functia de Primar al Municipiului Bucuresti, prevederile legale pe care era obligata sa le respecte in ceea ce privea functionarea a doua dintre regiile aflate in subordinea Primariei Municipiului Bucuresti (RADET si RATB), precum si obligativitatea legala pentru cele doua regii autonome de a fi transformate in societati comerciale, in stricta concordanta cu prevederile legislatiei europene referitoare la serviciile comunitare transpusa in legislatia nationala a Romaniei prin Legea 51/2006.”

Din momentul intrarii in vigoare a Legii 51/2006, Primaria Municipiului Bucuresti si Consiliul General al Municipiului Bucuresti aveau ca obligatie legala aducerea la indeplinire a prevederilor legale. Raspunderea pentru indeplinirea defectuoasa a atributiilor de serviciu revine conducatorilor respectivelor institutii, susține președintele Fundației EurHONEST în plângerea depusă.

„Va reamintim Decizia Curtii Constitutionale a Romaniei nr. 405/15.06.2016 care stabileste, in legatura cu infractiunea de abuz in serviciu, ca prin sintagma „îndeplineşte în mod defectuos” din cuprinsul legii se înţelege „îndeplineşte prin încălcarea legii”. In mod evident, raspunderea pentru incalcarea prevederilor Legii 51/2006 are atat componenta civila, administrativa, cat si penala. RADET si RATB, potrivit legii nr. 51/2006, nu mai au dreptul legal sa functioneze, ele trebuind inca din martie 2015 sa se transforme in societati comerciale.

In cursul anilor 2016 si 2017, cu sfidarea evidenta a prevederilor legislatiei nationale si a celei comunitare, numita Firea Gabriela a continuat sa gireze functionarea celor doua regii (RATB si RADET), neluand masurile obligatorii de transformare a acestora in societati comerciale si virandu-le mari sume de bani cu titlu de subventii. Pentru exemplificare, numai in cursul anului 2017 subventia acordata RADET a fost in valoare de 106 milioane Euro iar subventia acordata RATB a fost in valoare de 121 milioane Euro, in timp ce valoarea investitiilor pentru cele doua regii a fost de 19 milioane Euro pentru RADET si 18 milioane Euro pentru RATB.

Sumele transferate de la bugetul Primariei Municipiului Bucuresti catre cele doua regii, in baza unor hotarari ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti obtinute prin inducerea in eroare a consilierilor generali de catre numita Firea Gabriela, reprezinta prejudiciul creat Bucurestiului prin deturnare de fonduri publice.

Deoarece o parte din subventiile acordate RADET au servit pentru diminuarea costului gigacaloriei furnizate catre societatile comerciale pe care le avea drept clienti, acest lucru constituie acordarea de ajutor de stat, in sensul prevederilor Tratatului privind Functionarea Uniunii Europene. Primaria Municipiului Bucuresti nu a notificat si nu a cerut aprobarea Comisiei Europene pentru acordarea acestui ajutor de stat, ceea ce reprezinta o infractiune grava contra intereselor financiare ale Uniunii Europene si nerespectarea prevederilor tratatelor internationale la care Romania este parte.”, se arată în plângerea depusă la Parchet.