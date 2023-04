Replici între miniștri: Marius Budăi acuză 'fuga de responsabilitate' a lui Cătălin Predoiu

Ministrul Muncii, Marius Budăi (PSD), a criticat marți, la România TV, „fuga de responsabilitate” a ministrului Justiției, după ce Cătălin Predoiu (PNL) a zis că în PNRR există „o adevărată schizofrenie” cu privire la pensii și că „problema este în portofoliul ministerului Muncii”.

„Nu stiu daca trebuie sa ii raspund, eu pot sa spun ca ma ingrijoreaza fuga de responsabilitate. Cand erau în guvernul de dreapta si au semnat PNRR si au trimis PNRR si faceau din el un titlu de glorie, atunci se pare ca era bine. Acum ne facem ca nu mai stim ce am semnat atunci, nu stiu la ce s-au gandit atunci, nu pot sa-mi dau seama. Vorbim de cresterea pensiilor din sistemul public, da, clar! Stim ca pensiile trebuie sa creasca in Romania. Cand Partidul Social Democrat a fost la guvernare, a luptat pentru asta, amintiti-va ca atunci cand am propus o majorare de 30% mi se cerea demisia! Acum e un limbaj dublu. Coalitia a luat decizia corecta, ministrii sa vina cu propuneri pentru ca ce s-a asumat in PNRR sa fie infaptuit, pentru ca in coalitie s-a discutat ca Ministerul Muncii nu are dreptul constitutional sa modifice statute care s-au adoptat prin legi speciale”, a declarat Marius Budăi.

„Ma ingrijoreaza fuga de responsabilitate, spuneai altceva cand voiai sa desfiintezi pensii speciale in 30 de zile, cand doreai sa iei voturi, dar cand a fost sa se semneze PNRR s-a plafonat plata cu pensiile din PIB pentru 50 de ani!”, a adăugat acesta.