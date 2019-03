REPLICI între Teorodovici și Crețu - Sunteți în campanie. La nivelul UE se mimează dialogul / Dacă v-ați dori să dispar cu totul, nu am cum

Eugen Teodorovici și Corina Crețu au avut un schimb de replici la prezentarea raportului semestrial al Comisiei Europene privind România. Corina Crețu a prezentat concluziile Comisiei, mentionand ca sărăcia rămâne o problemă importanta, fiind necesare mai multe investiții cheie în infrastructură, transporturi si sanatate.

In replică, Eugen Teodorovici susține că statele membre nu sunt tratate egale, menționând că raportul e pus în context nefavorabil. Ministrul Finanțelor a lansat și un atac la adresa Corinei Crețu.

Citeste si Victorie în instanță pentru fiul lui Liviu Dragnea - A câștigat un proces privind date bancare publicate într-un articol

"Ma intrebam azi cui sa ma adresez? Nu am nimic cu doamna comisar, suntem colegi, am fost colegi, dar totusi ma intrebam cui voi adresa eu punctul de vedere, nu neaparat criticile, pentru ca seful reprezentantei nu e prezent, dna comisar stiu ca in campanie, cu tot respectul. Asta am discutat si cu domnul vicepreședinte al Comisiei Europene, cum discutam noi de principii sanatoase, cum de e posibil ca in parte comisarii sa fie implicati la nivel de campanie in anumite tari? Replica a fost - Eugen, stim de anul asta s-a facut acest lucru, se ia exemplu guvernelor nationale. Nu vad sa fie corect la nivelul UE. E foarte important ca daca vorbim de o adevarata familie europeana, de principii sanatoase europene, e foarte important sa clarificam aceste lucruri, altfel va fi ce se intmapla azi la nivel european, in cele mai multe cazuri se mimeaza dialogul, se mimeaza interesul si respectul fata de cetatenii UE", a declarat Eugen Teodorovici.

In replică, Corina Crețu spune că raportul este munca multor oameni.

"Nu e o supriza ca nu sunteti de acord cu acest raport, dar e opinia expertilor din Comisia Europeana estimarea de deficit excesiv. CE e formata din oameni politici, nu din tehnocrati. Ideea ca nu am vazut comisar sa nu faca politica e gresita, ca toti activeaza in partidele lor. Azi nu e o activitate politica, electorala, e o actiune a Comisiei Europene. Romania detine presedintia Consiliului UE, daca v-ati dori sa dispar cu totul, nu am cum. Sunt comisar, reprezentanta organizeaza aceste evenimente. In ultima luna voi intra in concediu pentru campanie, dar pana atunci va asigur ca nu tin seama de nicio culoare politica, sunt rezultatele evaluarilor a sute de oameni din Comisia Europeana, nu sunt opiniile mele", a declarat Corina Crețu.