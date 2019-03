Victorie în instanță pentru fiul lui Liviu Dragnea - A câștigat un proces privind date bancare publicate într-un articol

Valentin Dragnea, fiul liderului PSD, a câștigat procesul intentat CEC Bank, după ce într-un articol de presă au apărut datele sale bancare, decizia nefiind definitivă, potrivit ziare.com.

Este vorba despre un articol în care apărea extrasul de cont al lui Valentin Dragnea, document emis de sucursala CEC Bank din Corabia

"Admite in parte cererea. Constata caracterul ilicit al faptei paratei (CEC Bank - n.red.) de a genera in datele de 28 septembrie 2017 si 15 decembrie 2017, fara acordul reclamantului (Valentin Stefan Dragnea - n.red.), doua extrase de cont si de a le furniza unor terte persoane pentru a fi facute publice. Respinge in rest cererea, ca neintemeiata.

Obliga parata la plata catre reclamant a cheltuielilor de judecata in suma de 5.000 lei, cu aplicarea dispozitiilor 453 alin. 2 C.proc.civ. Cu drept de apel in 30 zile de la comunicare", este minuta Tribunalului Bucuresti.