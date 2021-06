Report de peste 28.55 milioane lei la Joker

Un report de peste 28,55 milioane de lei (5,8 milioane de euro) se înregistrează la categoria I a jocului Joker, în cadrul tragerilor loto de duminică, informează Loteria Română, conform agerpres.

La categoria a II-a, la acelaşi joc, reportul este de peste 287.400 de lei (aproximativ 58.400 de euro).

La Loto 5/40, se înregistrează la categoria I un report în valoare de circa 113.000 de lei (aproximativ 23.000 de euro). La Super Noroc este în joc la categoria I un report de aproape 111.500 de lei (peste 22.600 de euro), iar la categoria a II-a, la acelaşi joc, reportul depăşeşte 2.600 de lei.Potrivit comunicatului, în urma câştigării premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 din data de 3 iunie 2021, pentru tragerea Loto 6/49 din data de 6 iunie 2021 Loteria Română suplimentează fondul de câştiguri al categoriei I cu 500.000 de lei. La Noroc este în joc un report cumulat de peste 1,58 milioane lei (321.000 de euro).Conform sursei citate, la tragerile loto de joi, 3 iunie, Loteria Română a acordat peste 24.200 de câştiguri in valoare totală de 15,66 milioane de lei.Loteria reaminteşte faptul că, la tragerea Loto 6/49 care a avut loc în data de 3 iunie 2021, s-a câştigat premiul de categoria I, în valoare de 14.307.599,36 lei (peste 2,9 milioane de euro). Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Blaj, judeţul Alba, şi a fost completat cu o variantă simplă la Loto 6/49, preţul biletului fiind de 5,50 lei.De asemenea, la tragerea Noroc Plus de joi, 3 iunie, s-a câştigat premiul de categoria I în valoare de 161.126,24 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Iaşi şi a fost completat cu o variantă simplă la Joker şi cu o variantă la Noroc Plus.