Report uriaș la Loto: aproape 2 milioane de euro la Joker și peste 1,5 milioane de euro la 6/49

Duminica, 16 august, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 13 august, Loteria Romana a acordat peste 14.000 de castiguri in valoare totala de peste 2 milioane de lei. Tragerile se vor difuza la România TV în cadrul emisiunii Românii au noroc, de la ora 18:15.

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 7,25 milioane lei (peste 1,5 milioane de euro), iar la Noroc un report cumulat in valoare de peste 824.000 de lei (peste 170.000 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 9,14 milioane lei (aproximativ 1,9 milioane euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este de peste 197.000 de lei (aproximativ 40.800 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 65.000 de lei (aproximativ 13.500 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 252.000 de lei (peste 52.000 de euro), iar la Super Noroc, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 9.600 de lei.

La tragerea Noroc de joi, 13 august, s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 1.400.356,44 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia 13-050 din Constanta si a fost completat cu o varianta simpla la Loto 6/49 si o varianta la Noroc, pretul biletului fiind doar de 8,5 lei.