REPORTAJ: Hocheiul, pucul disputat de 'români' şi 'maghiari' prin sălile de judecată

"Trebuie să votăm data pentru Adunarea Generală de Alegeri", spune preşedintele de şedinţă al Adunării Generale Extraordinare, un "maghiar" de la un club din Secuime. "Păi, puneţi-o pe 15 martie" (n.r. - Ziua Maghiarilor de pretutindeni), vine un răspuns caustic din sală, evident dinspre partea "românilor". Se amuză toţi, şi "românii", şi "maghiarii", dar parcă râsul ultimilor vrea să spună: "Lasă că vedeţi voi mai târziu", potrivit Agerpres.

Toţi sunt, evident, cetăţeni români, fiind reprezentanţii cluburilor de hochei afiliate la Federaţia Română de Hochei pe Gheaţă, reuniţi miercuri în una dintre sălile din sediul Ministerului Sportului. Nu sunt toţi prezenţi, mulţi dintre "români" nu au fost chemaţi, după cum reclamă, la Adunarea Generală Extraordinară, convocată de însuşi ministrul Sportului, Eduard Novak, cetăţean român, reprezentant al UDMR în Guvernul României. Majoritari sunt "maghiarii", adică reprezentanţii cluburilor din judeţele cu populaţie preponderent maghiară, înnebuniţi după sportul pe care recunosc că nu-l iubesc foarte tare, din cauza vitezei mult prea mari cu care se plimbă pucul pe gheaţă lovit de crosele hocheiştilor. La fel de ahtiaţi după hochei sunt şi "românii", minoritari de această dată la şedinţă."N-avem dreptul să votăm, pentru că nu am fost chemaţi. A lăsat convocarea la portarul sediului. Nu, n-avem dreptul să votăm noi, suntem un club mic, abia înfiinţat, în 1916, de 107 ani", spune cu un umor amar Ioan Martin, reprezentantul clubului Sportul Studenţesc, cu echipă în Liga Naţională de Hochei. Pe care o ţine pentru că vrea să ţină steagul sus, de dragul tradiţiei, de ani nu are puterea financiară să ridice pretenţii. Intră totuşi în sală şi participă la şedinţă din partea clubului Husky.Scurt istoric al disputei recenteMinistrul Novak a simţit nevoia să intervină şi să convoace o Adunare Generală Extraordinară, în urma "neregulilor" pe care un prim reprezentant al Ministerului Sportului nu le-a semnalat, la Adunarea Generală, la care "românul" Alexandru Hălăucă a fost ales preşedinte pentru un nou mandat, în septembrie 2022. Reprezentantul ministerului "a fost tras pe linie moartă", zic "românii", a fost numit un al doilea "trimis", care nu a participat la şedinţă, şi care a decis că nu au acţionat cum trebuie, multe dintre cluburile "maghiare" neavând drept de vot la acea şedinţă, şi a anulat efectele Adunării Generale. "Românii" s-au considerat "executaţi la ordin".

Foto: (c) CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTO



Astfel, Alexandru Hălăucă şi conducerea federaţiei aleasă în 15 septembrie a devenit "suspendată", iar, de aici, reîncepe jocul: cluburile "maghiare" dau în judecată federaţia, ministerul dă în judecată federaţia, federaţia dă în judecată ministerul, "maghiarii" se dau de partea ministerului, fac tot ce pot să întârzie procesele, inclusiv invocă lipsa a 25 de lei necesari pentru a plăti o taxă de timbru. Justiţia funcţionează.



Între timp, federaţia refuză finanţarea de la minister, apoi, anul acesta, vine rândul ministerului condus de cetăţeanul român de etnie maghiară Eduard Novak să le refuze finanţarea "românilor" care conduc federaţia. Toţi au de suferit, "românii" suspendaţi se consideră nedreptăţiţi, "maghiarii", la fel.



Aşa că ministrul preia "frâiele", convoacă personal o Adunare Generală Extraordinară, la care mulţi dintre "români" nu participă, unii pentru că refuză, alţii pentru că nu au fost anunţaţi. Ministerialii se apără: "Poşta e de vină, noi avem contract cu Poşta Română". În secuime Poşta a mers ca unsă, toţi "maghiarii" sunt prezenţi, au primit convocarea. În Bulevardul Ghencea, la CSA Steaua, poştaşul a fost bolnav. Cei prezenţi "o pun" de un cvorum rapid, cu 15 cluburi cu drept de vot şi porneşte maşinăria.



De partea cui e ministerul "românesc" condus de un "maghiar"?

De la început trebuie menţionat faptul că autorul acestor rânduri recunoaşte, cu oarecare ruşine, că a pierdut şirul proceselor electorale care au avut loc în şedinţa Adunării Generale a FRHG, convocată de minister şi la care nu a participat niciun reprezentant al federaţiei. Pentru că nu au fost chemaţi. Nici măcar angajaţii, nu doar aleşii "români" de la 15 septembrie. În sală au fost doar reprezentanţii ministerului, vreo 4 în prezidiu la început, alţi 6-7 prin spatele sălii, un dactilograf, tot din partea ministerului, plus doi "badigarzi" angajaţi de instituţie, care au însoţit permanent reprezentanţii presei, de la intrarea în instituţie, până la plecare, după predarea articolelor în redacţie.



"Maghiarii", veniţi în grup compact, cu câteva minute înainte de ora 12:00, aleg să se aşeze în sală în partea stângă, cum intri. Românii, în dreapta. E clar, se vede de la Budapesta că sunt două tabere, cu un plus numeric consistent de partea "maghiarilor". Pe "români" îi numeri pe degete. Dar ministerul? Reprezentanţii ministerului de partea cui luptă? "Au nume româneşti, dar au şef de etnie maghiară..."



Pledoaria e începută pe la 12 şi un pic de un domn care uită să se prezinte, pentru că "activez de atâţia ani în minister, că nu-mi închipuiam că nu mă cunoaşte toată lumea". "E Messi", se aude un zumzet din sală. E directorul juridic al ministerului, care explică de ce ministerul a decis să intervină şi să convoace AGE, invocând Legea Sportului, demers pe care "românii" îl contestă, nefiind stipulat în Statutul federaţiei.



"Maghiarii" aprobă tacit spusele ministerialului, "românii" vociferează. Se fac aluzii la perioada în care hocheiul românesc, condus de Barna Tanczos, actualul ministru al Mediului, "a fost distrus" şi "e păcat că ancheta nu a fost dusă până la capăt".



Se trece la numărătoare. "1, 2 , 3, 4.... 28". "Mnu, nu e bine, numărăm din nou, 27 de structuri sportive au trimis reprezentanţii". Nu, nici aşa nu e bine. "27 de structuri sportive au confirmat prezenţa", din 77 câţi spune ministerul că a chemat, dar "Poşta" rea nu şi-a făcut treaba. În sală până la urmă au fost înregistraţi 19, ba nu,18. Totuşi, parcă 19, să-i numărăm din nou. Nu, 18. Dar drept de vot au avut doar 15, în marea lor majoritate, "maghiari".



Se trece la vot pentru aprobarea Ordinii de zi stabilite de minister, şi anume suspendarea efectelor Adunării Generale din 15 septembrie, când au câştigat "românii", şi discuţii referitoare la "organele executive" ale federaţiei. Pff, iar nu iese numărătoarea, votează 14 pentru, 2 sunt împotrivă, 4 se abţin. "Păi aveau dreptul să voteze doar 15..." "Nu că aici votează toţi cei prezenţi".

Foto: (c) Adrian Ţone/AGERPRES



Se mai numără o dată. Al doilea reprezentant al ministerului, cel care a suspendat alegerile "românilor", după ce colegul său a fost "incompetent" şi nu a observat neregulile, cerând ulterior transferul la Ministerul Familiei, nu mai prisoseşte cu număratul. Numără tare: "1, 2, 3, 4..." Iar nu ies. Mai sunt doi în spate care s-au abţinut. E momentul să fie mai imperativ: "Hai, toată lumea mâinile sus". "Că dacă nu, vă împuşc...", se aude din sală.



"Dacă e bătaie de joc, să fie bătaie de joc, trecem cum vrei tu şi apoi mâncăm", spune resemnat Martin de la Sportul Studenţesc. Nu are drept de vot, dar votează şi se ia în considerare.



"Tu nu ai drept de vot". "Ba da, că am echipă", se aprinde o nouă dispută. "N-ai echipă, ai doar jucători", vine răspunsul. Cine, ce, de unde, întrebări la care nu poţi răspunde, veneau toate deodată. Şi peste toate acestea, reprezentanţii ministerului care numărau, şi numărau, şi numărau.



Valentin Dragomir, de la Steaua Rangers, e unul dintre cei mai vocali contestatari ai Adunării Generale Extraordinare. O consideră "ilegală". E şi cenzor la federaţia condusă de "români". E pus la punct şi întrerupt, ba de ministeriali, ba de "maghiari". Pare un kamikaze, capabil să lupte până la final. "Cum aţi stabilit că e statutară?", "Cum ai făcut cvorum?", "De ce nu le-aţi dat dreptul tuturor să voteze?", sunt doar câteva dintre întrebări. Sunt rezolvate rapid: "Nu ai fost atent".



Sala care se mută la prezidiu

"Circul" continuă. Mai au loc câteva rânduri de votări, pentru un preşedinte de şedinţă, pentru comisia de validare, pentru validarea comisiei de validare, pentru aprobarea comisiei de validare, pentru aprobarea fiecărui membru din comisia de validare, pentru aprobarea Ordinii de zi, pentru completarea Ordinii de zi, pentru schimbarea sistemului competiţional. Oh, la, la, am capitulat. De multe ori, votul a fost dublu sau triplu, cu numărătorile re-pe-ta-te de rigoare.



"Se reiau voturile, nu avem ce face, numărăm". "M-a fentat Martin". "Mă, tu ce faci, ridici ambele mâini?". "Eu nu votam, mă scărpinam".



Dragomir nu renunţă din sală, spune că e ilegal. "O fi legal sau ilegal, nu avem altceva de făcut", vine răspunsul din prezidiu.



Sala, şi aşa pe jumătate goală, începe să rămână şi fără scaune. Membrii comisiei de validare, par cam mulţi, unul scrie, altul dictează, alţii se mută cu tot cu scaune la prezidiu, pe măsură ce sunt votaţi. "Bine, şi cine mai votează?", "Doar cetăţeanul turmentat mai lipseşte de aici, jur!". Nici nu mai ştiu dacă sunt replici venite din sală sau propria minte a fost grav afectată şi încerca să reacţioneze.



La un moment dat, prezidiul era format din vreo 8 persoane, plus unul care scria şi altul care îl ajuta. Aşadar, în sală, cu drept de vot rămăseseră vreo 5 membri. Şi cu toate astea lipsea un membru din comisia de validare: "Eu propun să fie domnul Ţone (subsemnatul, care era să cadă de pe scaun) de la AGERPRES", vine propunerea din spatele meu. "De acord, dar să aibă mandat", vine răspunsul preşedintelui de şedinţă. Mandat e un cuvânt care nu îmi place, mă fac mic, cât de mic pot şi încerc să mă fac nevăzut.



Ca Moromete clonat, în trei exemplare de această dată, reprezentanţii ministerului asistau cu mâinile împreunate. La piept.



"Românii" acuză că "suntem parcă în Ungaria, sunt doar din Secuime". "Dacă nu se ataca în justiţie, acum nu mai era acest spectacol fără bilete". Iar peste toate vine şi propunerea din partea unui "maghiar": "Eu vă propun să ţinem o şedinţă de 5 minute pentru o cafea". Râsete: "Ha, ha, ha, vrei să zici o pauză pentru cafea". Asta după ce mai tot timpul au fost corectate pluralele rostite de maghiari: "Nu doi, două", "Nu două, doi", şi tot aşa.



Mici răutăţi care se uită în "şedinţa" de cafea. "Maghiari" şi "români" se cunosc toţi între ei, glumesc, par să fie nişte amici strânşi în jurul unei pasiuni comune, hocheiul. Şi oamenii ăştia chiar iubesc hocheiul, toţi.



Unde e organul?

Miklos Ervin, de la Fenestela 68 Covasna, e ales preşedinte de şedinţă, conduce ostilităţile. Pare să fi venit pregătit. Întreabă în sală dacă sunt propuneri de completare a Ordinii de zi, nu sunt, şi vine cu o pagină şi jumătate pe care o citeşte din laptop şi o dictează. Cel care scrie nu poate face faţă. "E prea repede, nu apucă". "S-a terminat pixul", se dovedesc a fi doar replici fără urmări.



"Maghiarii" trec la artileria grea, s-a uitat prietenia din "şedinţa" de cafea. Votează în bloc pentru retragerea federaţiei din acţiunea în instanţă prin care se contesta decizia de anulare a efectelor alegerii lui Hălăucă. "Ţi-am zis că aici se ajunge, asta era miza", se aude dinspre partea "românilor". Ministerialii râd între ei, şuşotind. Adică federaţia a dat în judecată ministerul, să conteste nişte decizii, şi acum tot federaţia a venit şi a decis să se retragă din acel proces. Atunci federaţia era condusă de "români", acum au votat reprezentanţii cluburilor "maghiare".



Intervine problema "organelor executive", despre care se vorbea în convocator, că ar trebui luate în discuţie. "Organele executive nu există în statut", parează Dragomir, cenzorul federaţiei. "Ba, există, cum să nu existe?", se aude de la preziudiu. "Bă, poate sunt alte organe..." Gluma trece nebăgată în seamă.



Unul dintre ministeriali lipseşte, e la ţigară, afară. "Dacă ne ajutaţi, ministerul, ce trebuie să dezbatem?", sunt întrebaţi de la pupitru. Ministerul e sesizat că nu trebuie să intervină şi răspunsul vine ambiguu: "Decideţi cum consideraţi". Revine viciosul angajat al ministerului care decide: "Există organe executive, îmi pare rău să vă spun. Mergem pe lege".



"Maghiarii" plusează, vor alegeri noi, stabilesc ziua, 6 aprilie, chiar dacă "e Joia Mare la Paştele Catolic". Nu aveau când. 1 Mai propusă de "români", la mişto, e zi liberă. Dar se votează şi asta, nu trece, evident. 15 martie, Ziua maghiarilor de pretutindeni, nu e luată în calcul din start, nu respectă legislaţia, e prea apropiată, e nevoie de 45 de zile.



Locul de desfăşurare e şi el o problemă în sine. Unde să se organizeze alegerile? "Eu v-aş chema la Sfântu Gheorghe, dar nu cred că e bine", spune un "maghiar". Nici "românii" nu se lasă mai prejos: "Faceţi la Miercurea Ciuc".



"Românii" mai scot un as din mânecă. Biroul federal ales odată cu Alexandru Hălăucă a votat participarea echipelor în Erste Liga, alături de echipe maghiare, şi în cel românesc, dar a fost suspendat. Hmm, grea faptă, adică e suspendat, dar respectăm deciziile lui? Se trece rapid peste subiect, reprezentanţii cluburilor decid că e mai indicat să discute subiectul altă dată. Rămâne întrebarea: sunt valide sau nu rezultatele înregistrate între timp în campionatul românesc şi cel unguresc?



La prezidiu de vorbeşte doar maghiară, oamenii discută între ei, chiar dacă preşedintele de şedinţă încearcă să facă faţă situaţiei şi să termine de dictat modificările stabilite în şedinţă. În română.



"Voi vreţi să modificaţi statutul?","Bă, voi violaţi statutul...", răspund "românii" la intenţia de a modifica anumite articole. "Cu doi treimi facem ce vrem", vine răspunsul. "Două treimi".



Şedinţa Adunării Generale Extraordinare a devenit aproape o şuetă, oameni vorbesc despre legalitate, intervin şi reprezentanţii ministerului, care s-au retras după stabilirea numărului de participanţi. Oamenii se contrazic pe probleme de legalitate, chiţubuşuri legislative, deja avem o dezbatere, intervine şi presa. Parcă ar deveni conferinţă de presă, răspund şi reprezentanţii ministerului şi ai cluburilor.



Se ia în discuţie inclusiv modificare sistemului competiţional în timpul campionatului. Mi se pare că îi cunosc atât de bine pe oamenii ăştia după 4 ore încât îmi permit să ridic una dintre problemele fundamentale ale sportului: şi anume că nu poţi schimba regulile în timpul competiţiei. "Hmm, s-a mai întâmplat, nu e prima oară", primesc răspunsul. No, bine.



Conflictul care nu există, dar "ne-am obişnuit să jucăm hochei la tribunal"

Mi se pare evident că există un conflict etnic, chiar dacă mascat, între "români" şi "maghiari", sau "maghiari" şi "români", chiar nu cred că ar conta poziţionarea celor două tabere în această enumerare. Încerc să aflu de unde, de ce, cine îl întreţine, care ar fi miza.



Preşedintele suspendat al FRHG, Alexandru Hălăucă, neagă existenţa unui conflict între "români" şi "maghiari" şi spune că e oricând dispus să se aşeze la masă cu oricine.



Foto: (c) RADU TUTA / AGERPRES FOTO



"Din punctul nostru de vedere nu există, am mers întotdeauna pe dezvoltarea hocheiului românesc, indiferent de zona în care se practică. Mai mult, la echipele naţionale care ne-au reprezentat nu am ţinut de cont de etnie sau de locurile din care provin. Deci, din punctul meu de vedere nu se pune problema unui conflict etnic, dar poate anumite persoane vor să întreţină aşa ceva. Reprezentanţii federaţiei nu îşi doresc aşa ceva. Noi oricând ne putem aşeza la masă cu oricare dintre reprezentanţii cluburilor din acea zonă. Noi suntem pentru dezvoltarea hocheiului românesc. La echipa naţională nu am ţinut cont unde joacă X sau Y, am vrut să reprezentăm cu cinste România", a declarat Hălăucă, pentru AGERPRES.



Ioan Martin, de la Sportul Studenţesc, merge pe mâna justiţiei, care speră că va rezolva diferendul: "Părerea mea e că e o golănie totală. Discutăm aiurea, să spună ministerul că suntem 15 structuri? Unde sunt celelalte care jucăm? Eu nu am nicio treabă, nu sunt tabere. Cu mine vorbesc foarte frumos, uite sunt prieten cu domnul Hodos Laszlo. Eu cred că justiţia ar trebui să rezolve toate chestiunile astea".



Reprezentantul clubului din Miercurea Ciuc, Hodos Laszlo, mă cam trimite la plimbare cu ideea mea şi răspunde destul de sec şi tăios: "În hochei, nu. Nu ştiu în alte sporturi, dar în hochei, nu. Mulţumesc".



Valentin Dragomir, reprezentantul clubului Steaua Rangers, spune că totul se reduce la buget şi bani: "Din punctul meu de vedere problema e una singură, există un buget al federaţiei care trebuie gestionat conform legii. Acum, partea dinspre Harghita şi Covasna doreşte să ducă acolo cât mai mulţi bani. Nu există un altfel de conflict. Se văd două tabere pentru că dânşii vor să mute centrul de putere, să ducă bugetul acolo, deşi dânşii beneficiază de buget şi de la guvernul maghiar. Foarte bine că se dezvoltă hocheiul, dar nu pe criterii etnice. Noi dorim să fie bani peste tot, pentru că şi aşa sunt puţini".



"Nu ştiu, nu prea cred. În centrul ţării dăm cei mai mulţi jucători şi la lotul naţional. Sunt mai mulţi maghiari decât români", îmi spune un alt reprezentant al unui club din Ardeal, pe care nu apuc în pauza de cafea să-i scriu numele, fiind repezit de reînceperea şedinţei.



Miklos Ervin, de la Fenestela 68 Covasna, care a condus şedinţa Adunării Generale Extraordinare, e convins că meciul de hochei dintre "români" şi "maghiari" va continua la tribunal. Conflict? Nici poveste.



"Nu se pune problema că astăzi au câştigat maghiarii, în niciun caz. Trebuie să facem ceva să mergem înainte cu hocheiul, dacă o luăm aşa, nu ajungem nicăieri. Problema asta cu maghiarii şi românii se vinde foarte bine în presă, dar noi care trăim în sport, facem hochei în primul rând. Azi au fost luate decizii tehnice şi cu siguranţă vor fi atacate în justiţie. Ne-am obişnuit să jucăm hochei la tribunal. Dar, cumva trebuie să mergem înainte, pentru că vine Campionatul Mondial. Sunt numai discuţii. Mi se pare normal să fie atacate deciziile, statutul este vechi, Legea Sportului nu prevede lucrurile clar. Tribunalul îşi face treaba, ministerul îşi face treaba, noi încercăm să ne facem treaba", a declarat Miklos Ervin pentru AGERPRES.



După 5 ore, şedinţa Adunării Generale Extraordinare a FRHG se încheie. Convocată de o entitate care ar avea sau nu ar avea dreptul să o facă, în care au "câştigat" nişte cluburi româneşti cu nume maghiar şi au pierdut alte cluburi româneşti cu nume româneşti, în urma ei mi-au rămas două idei, care mi s-au proţăpit ca un măgar îndărătnic în minte. În învălmăşeala "pucurilor" de care să mă feresc, precizând de la început că nu posed foarte clar calitatea de a le anticipa foarte clar traiectoria, pentru că zburau precum gloanţele aruncate de zeci de mitraliere, două replici ale unor participanţi au concluzionat tot:

"Să nu facem din sport politica sportului. În loc să plătim jucători, plătim avocaţi".

"De peste 20 de ani există acest scandal la hochei. Şi suntem oricum deficitari".