REPORTAJ Mii de oameni s-au bucurat de parada militară de la Arcul de Triumf, în ciuda ploii

Deşi a plouat, pe traseul paradei, eveniment care s-a desfăşurat timp de aproape o oră pe şoseaua Kiseleff, oamenii au asistat entuziasmaţi, unii dintre ei fluturând mici drapele, la trecerea dispozitivului de defilare.Fondul sonor al defilării a fost asigurat de muzicile militare ale Armatei, din garnizoana Bucureşti: Muzica Reprezentativă a Ministerului Apărării Naţionale, Muzica militară a Brigăzii 30 Gardă "Mihai Viteazul" şi Muzica militară a Brigăzii 1 Mecanizate "Argedava".Copiii care au fost prezenţi la parada de la Arcul de Triumf au fost încântaţi de tehnica militară, de militarii străini care au defilat, dar şi de echipa canină."E prima oară când vin la o paradă. Mie mi-a plăcut mult că am văzut maşinile, tancurile şi echipamentele din alte ţări", a dezvăluit un copil de 11 ani, care a venit la paradă însoţit de părinţi şi fratele său mic."Mie mi-a plăcut cel mai mult câinele", a afirmat fratele său."Mi-a plăcut modul impecabil de prezentare a detaşamentelor care au defilat. Pentru mine a fost un moment emoţionant având în vedere că am participat pentru prima dată la o paradă militară în Capitală", a spus o tânără din public.Comandantul paradei militare, generalul-locotenent Corneliu Postu, s-a declarat mulţumit de modul în care s-a desfăşurat parada, amintind că, din cauza condiţiilor meteo nefavorabile, cele trei momente de aviaţie care urmau să aibă loc pe parcursul paradei au fost anulate."Ziua Naţională pentru toţi românii trebuie să reprezinte ziua unităţii naţionale. Parada de astăzi nu eu trebuie să spun cum a fost, din perspectiva noastră a fost foarte bine, românii trebuie să spună cum a fost pentru că noi am dat prin parada militară onorul poporului în slujba căruia ne aflăm", a precizat generalul-locotenent Corneliu Postu pentru AGERPRES.El a explicat că avioanele nu au zburat din cauza vremii. "Am fost pregătiţi, dar nu au zburat din cauza condiţiilor meteorologice pentru că prima noastră grijă este securitatea", a adăugat comandantul paradei militare.''Ne simţim mândri că în fiecare an reuşim să dăm onorul tuturor românilor'', a transmis, la rândul său, maiorul Alexandru Ivanof, ofiţer de informare şi relaţii publice la Comandamentul Forţelor pentru Operaţii Speciale."Parada a fost frumoasă din punctul nostru de vedere. Ne simţim mândri că în fiecare an reuşim să dăm onorul tuturor românilor. Vremea într-adevăr nu ne-a ajutat. După cum aţi văzut nici aviaţia nu a putut să fie alături de noi să prezinte onorul din înaltul cerului, dar noi ne-am încălzit", a declarat, pentru AGERPRES, maiorul Alexandru Ivanof.El a vorbit şi despre modul în care cei interesaţi pot accede la o carieră în rândurile Forţelor pentru Operaţii Speciale - elita Armatei Române."Nu pot să spun că e uşor, dar nici greu şi un tânăr ambiţios care ar vrea să urmeze o carieră în rândul Forţelor pentru Operaţii Speciale şi crede că este în stare să-şi depăşească limitele şi vrea să fie printre cei mai buni îl aşteptăm cu drag să îşi dea toate probele de concurs la Şcoala de Aplicaţii din Vlădeni şi cu mult succes poate reuşi", a spus maiorul Ivanof.Aproximativ 1.500 de militari şi specialişti din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi Autoritatea Vamală Română, la care s-au alăturat militari străini, au defilat pe sub Arcul de Triumf.În cadrul paradei au fost prezentate 120 de mijloace tehnice. De asemenea, la paradă au defilat reprezentanţi ai Grupului de Luptă al NATO dislocat în România.În blocul de onoare au fost prezenţi aproximativ 150 de militari străini, în cadrul unor detaşamente din Belgia, Franţa, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Portugalia, Statele Unite ale Americii şi Ţările de Jos şi militari reprezentând ţările aliate contributoare la structurile NATO de pe teritoriul României.Între defilarea pedestră şi cea a tehnicii militare, fanfara militară a oferit un moment de virtuozitate artistică.