REPORTAJ Tulcea: Lacurile şi canalele îngheţate din Deltă, o atracţie de iarnă prea puţin exploatată turistic

Lacurile şi canalele îngheţate din judeţul Tulcea au fost în ultimele zile o bucurie pentru copii, unii dintre ei probându-şi noile patine, în timp ce părinţii încurajează autorităţile să investească şi în facilităţi pentru petrecerea timpului liber pe malurile luciilor de apă îngheţate, potrivit Agerpres.

La Sarichioi, pe malul lacului Razim, câteva zile, zeci de copii s-au dat cu săniile şi patinele pe gheaţă.

"Am doi copii, Maia de 4 ani şi Pablo de 8 ani, care au fost foarte bucuroşi zilele acestea. A fost geros, dar însorit, iar copiii s-au dat cu săniile pe lac. Mi-am adus şi eu aminte de vremea când eram copil şi ieşeam cu familia pe lacul îngheţat şi ne plimbam", a declarat Andreea V., în vârstă de 33 de ani, din satul Sarichioi.



Foto: (c) Luisiana Bîgea/AGERPRES



Ea şi-a amintit ultima iernă geroasă în care lacul a îngheţat.



"Acum vreo patru ani, gerul a ţinut mai mult. A fost zăpadă din abundenţă şi ger straşnic. O săptămână lacul a fost îngheţat, iar noi nu am avut curent timp de trei zile", a mai spus Andreea V.



O altă localnică şi-a amintit de iernile în care pe lacul Razim se circula cu tractorul.

Foto: (c) Luisiana Bîgea/AGERPRES



"Aici, la mal, apa este mică, iar dacă gheaţa se sparge, te uzi pe cizme şi pantaloni şi nu păţeşti nimic altceva. Acum, nu tot lacul e îngheţat. Au fost ierni mai geroase în care lacul se trecea cu căruţa şi bicicleta. Bătrânii povestesc că lângă insula Popina, sunt nişte curenţi calzi şi locuri care nu îngheaţă niciodată. În alte vremuri, localnicii mergeau acolo, iar pentru că speciile de caras şi crap trebuie să respire, se adunau acolo, iar localnicii luau peştii din apă ca din oală", a afirmat Corina Davidov, în vârstă de 44 de ani, din Sarichioi.



Pe malul lacului Razim, pentru a admira peisajul, au ajuns şi persoane din alte localităţi din judeţ, care şi-au exprimat însă şi nemulţumirea că în zonă nu au nici unde să bea un ceai.



"Am văzut pe o reţea de socializare că a îngheţat lacul şi am venit să facem fotografii. E foarte frumos peisajul. Ar fi fost drăguţ să fie deschise terasele să stăm la un ceai sau la o ciocolată caldă", a afirmat Nicoleta Ioja.



Foto: (c) Luisiana Bîgea/AGERPRES



Şi în alte zone din judeţ, malurile lacurilor sau canalelor au fost acoperite de gheaţă subţire, iar pescarii profesionişti ştiu să se ferească de accidentele care pot apărea.



"Dacă a fost ger zile la rând, ţine gheaţa. Dacă e doar minus un grad sau două, nu îndrăzneşti să urci pe ea. Când mergem la baltă şi apa e îngheţată, dăm cu toporişca în faţă. Dacă apa ţâşneşte afară, nu ne avântăm. S-a întâmplat să mai şi cădem în apă. Dacă pică cineva, îl iei repede, îl tragi în barcă şi mergi la cel mai apropiat mal, aprinzi un foc, îl usuci, îi dai haine uscate şi ai grijă de el", a afirmat Marinel Matfei, pescar comercial din Mahmudia.



Unii pescari se declară deschişi să le arate turiştilor Delta iarna.



"Eu ştiu unde stă un caras, unde umblă şalăul. Dacă vine un turist, eu ştiu unde să-l duc, să-i arăt cu ce se prinde un şalău, unde stă un caras. Uite-acum, trage şalăul. Dacă întind o toană, s-ar putea să iau un şalău sau doi", a afirmat Ion Spiridon.



Proprietarii unor unităţi de cazare din Mahmudia susţin însă că iarna turiştii nu vin în Deltă.



"Am o pensiune deschisă de zece ani, dar în perioada decembrie-aprilie este închisă. Primăvara, vin pescarii sportivi, până când începe prohibiţia, dar iarna e mai greu. Ai nevoie de bărci mari, trebuie îmbrăcate cu prelate, să nu le fie frig vizitatorilor", a afirmat Grigore Matfei, proprietar al unei pensiuni din Mahmudia.

Foto: (c) Luisiana Bîgea/AGERPRES



Şi la Sfântu Gheorghe, localnicii îşi doresc prelungirea sezonului turistic.



"Iarna, turiştii nu vin la noi, pentru că nu au ce face. Dacă ar fi fost organizat, de exemplu, un concurs de pescuit, poate că ar ajunge aici. Am înţeles că se încearcă acum lucrul ăsta", spune Ecaterina Agache, din Sfântu Gheorghe.



Singura unitate de cazare din zonă deschisă oaspeţilor în această iarnă a anunţat reduceri până la sfârşitul lunii viitoare.



"Avem turişti în resort, iar pentru acest sfârşit de săptămână avem chiar şi o reducere de 10%. Am pregătit de asemenea o ofertă specială pentru cei care vin iarna în Deltă, o ofertă de 50% reducere valabilă până la sfârşitul lunii viitoare pentru rezervările de duminică până joi. Avem, de asemenea, două oferte de Valentine's Day, în funcţie de timpul pe care-l alocă excursiei în Deltă", a declarat directorul de comunicare al unui resort din Crişan, Andrada Popovici.



Foto: (c) Luisiana Bîgea/AGERPRES



Ea a mai spus că anul acesta unitatea va rămâne deschisă tuturor turiştilor, indiferent dacă sunt sau nu vaccinaţi.



"Aşteptăm să vedem cum vor decurge următoarele etape ale campaniei de vaccinare şi care va fi mesajul autorităţilor. Resortul este deschis tuturor turiştilor mai ales că noi respectăm toate regulile impuse de autorităţi încă de la începutul pandemiei", a mai spus Popovici.



La nivelul Asociaţiei de Management al Destinaţiei Turistice Delta Dunării (AMDTDD), nu există o politică privind modul în care vor fi trataţi turiştii vaccinaţi, iar în opinia preşedintelui asociaţiei, Cătălin Ţibuleac, impunerea unor restricţii persoanelor nevaccinate este prematură, discriminatorie şi inoportună.



"Turismul este o formă de manifestare a visurilor unei persoane şi ar fi păcat ca industria să vină să implementeze o măsură discriminatorie pentru o categorie sau cealaltă. Nu cred că este bine şi nici oportun", a precizat preşedintele AMDTDD.



El a concluzionat că este de aşteptat ca pensiunile din rezervaţie să fie deschise în acest an tuturor vizitatorilor, indiferent dacă au fost sau nu imunizaţi.