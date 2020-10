Reprezentanții din Industria Evenimentelor, apel disperat către Guvern: Din martie suntem complet blocați!

Patronatul Companiilor de Tehnică în Evenimente solicită sprijinul Guvernului României pentru salvarea acestei bresle grav afectată de pandemia de Covid. Operatorii din industria evenimentelor se plăng de faptul că au fost neglijați de măsurile de sprijin prevăzute de Guvern și care au vizat în mod special HORECA, deși Companiile de Tehnică în Evenimente au fost mult mai afectate, dat fiind faptul că restricțiile din starea de urgență și mai apoi de alertă au blocat complet organizarea spectacolelor și concertelor în aer liber. „Niciun operator din industria evenimentelor nu a mai tăiat vreo factură din martie. Ne-am trimis angajații în șomaj tehnic, iar ceea ce ne îngrijorează este faptul că situația epidemiologică se înrăutățește, astfel încât nu avem nicio speranță să ne reluăm activitatea anul acesta. Dacă cei din HORECA au putut să-și continue activitatea, fie ea și într-o formulă restrânsă, noi suntem complet blocați. Considerăm, așadar, că ar fi echitabil un pachet de sprijin care să ne ajute și pe noi, cei din industria evenimentelor”, a declarat Bogdan Kisescu, președintele PaCTE.

Stimate Domnule Prim - Ministru,

Subscrisul Patronatul Companiilor de Tehnică în Evenimente - PaCTE, persoană juridică înscrisă în Registrul Special, aflat la Grefa Judecătoriei Sectorului 1, având în vedere situația actuală de prelungire a restricțiilor, în ceea ce privește organizarea de evenimente și festivaluri pe teritoriul României, în contextul Pandemiei COVID 19, precum și al creșterii semnificativă a numărului de cazuri înregistrate zilnic în ultima perioadă, atât în România, cât și în lume, fapt ce va genera o prelungire pe perioadă nedeterminată a restricțiilor deja impuse, prin prezenta înțelegem să vă aducem la cunoștință următoarele:

• Domeniul nostru de activitate, respectiv producția de evenimente publice (CAEN 9001; 9002; 9003), este singurul sector de afaceri închis încă de la începutul Pandemiei COVID 19, mai precis 8 Martie 2020 și care rămâne în continuare închis

• Măsurile adoptate de către Guvernul României referitoare la limitarea răspândirii COVID 19 pe teritoriul țării privind organizarea de evenimente publice au presupus limitări excesive, care au generat practic interzicerea totală a organizării de evenimente și festivaluri;

• Companiile membre ale patronatului au realizat investiții de milioane de euro (majoritatea cu sprijin financiar bancar) în echipamente și scenotehnică, bunuri care se degradează și totodată se devalorizează extrem de repede din cauza evoluției tehnologiei;

• Societățile implicate au cheltuieli și obligații fixe lunare (chirii, rate bancare, mentenanță echipamente, servicii conexe, întreținere, leasing-uri, etc) care necesită a fi onorate, indiferent de faptul că veniturile societăților implicate sunt practic inexistente, în condițiile restricționării organizării de evenimente, atât pe plan național cât și pe plan internațional, situație care se estimează a se prelungi, având în vedere numărul de cazuri înregistrate în ultima perioadă și totodată lipsa unei soluții concrete și eficiente de limitare a răspândirii COVID 19;

• Pentru anul 2019 în Romania:

• Cifra de afaceri pentru CAEN evenimente 9001; 9002; 9003 și servicii adiționale (logitică, transporturi tehnice, utilaje, generatoare, combustibil, pază, restaurante, hoteluri, asigurări, zilieri, subcontractanți, transporturi avioane etc.) este de aproximativ 900 milioane EUR.

• Numărul de angajați pentru CAEN evenimente este de aproximativ 18.000 persoane, la care se adaugă personalul contractat per fiecare proiect (colaboratori) cca 30.000 de persoane;

Menționăm totodată că în urma discuțiilor purtate cu omologii din Germania, Belgia și SUA: (SOS) - Sound Of Silent (BE) ; WeMakeEvents, now at Red Alert! - North America ; BESA - Belgian Event Suppliers ; The VPLT - the association for media and event technology eV – Germania) s-a concluzionat că dacă până în luna martie a anului 2021 domeniul evenimentelor nu va fi funcțional în proporție de minim 85%, această industrie va intra în colaps, iar companiile de profil vor fi în primă instanță executate de bănci, urmând ca industria de evenimente să dispară total din zonele în care vor fi menținute restricții privind organizarea de evenimente și nu vor exista măsuri concrete luate de către guverne pentru menținerea acestora până la repornirea fără restricții a industriei de scenotehnică și producție tehnică.

În vederea prevenirii acestei situații, Guvernul German (Ex Baden-Württemberg Land) oferă începând cu luna mai 2020, în funcție de cifra de afaceri realizată, sprijin nerambursabil companiilor de profil (între 10.000 și 50.000 EUR/ luna).

Astfel că, în vederea sprijinirii și a domeniului nostru de activitate, precum și pentru a preîntâmpina falimentul sau incapacitatea de plată a acestor companii cu rol important, atât din punct de vedere economic, cât și în promovarea culturală și turistică a României prin intermediul festivalurilor, concertelor și evenimentelor desfășurate, prin prezenta vă solicităm:

• Scutirea de la plata TVA până la sfârșitul anului 2020, cu posibilitatea prelungirii în caz de necesitate;

• Scutirea de la plata impozitului pe venit până la sfârșitul anului 2020, cu posibilitatea prelungirii în caz de necesitate;

• Scutirea de la plata contribuțiilor sociale aferente salariilor până la sfârșitul anului 2020, cu posibilitatea prelungirii în caz de necesitate;

• Continuarea acordării ajutorului pentru șomajul tehnic pe perioada restricțiilor și 3 luni după revenire

• Măsuri legislative în sprijinul companiilor în relația cu băncile/ societățile financiare din România, sub formă de amânare la plata împrumuturilor sau alte facilități financiare similare (scutirea de la plata ratelor aferente leasingurilor / investițiilor fără dobândă/ dobândă la dobândă) cu termen de până la 3 luni după revenire

• Ajutor pentru chiria pentru spațiile de depozitare; propietarii nu sunt interesați de faptul că activitatea specifică CAEN 9001; 9002; 9003 este total suspendată, aceștia facturând lunar chiriile întregi și nerăspunzând la niciun fel de invitații la negocieri; având în vedere că echipamentele sunt extrem de scumpe și majoritatea sunt achiziționate prin rate bancare, sunt impuse restricții privind securitatea și tipul spațiilor de depozitare, din acest motiv nu putem alege decât cele mai scumpe spatii de depozitare

• Orice fel de măsuri concrete care pot ajuta companiile și angajații din domeniul evenimentelor pentru a ne putea crea previziuni pe viitor. În acest moment, noi, ca și companii de producție tehnică în domeniul evenimentelor profesioniste, nu ne putem crea un plan financiar pe plan mediu și lung iar această situație poate conduce, într-un final, la colapsul total al acestei industrii.

Patronatul Companiilor de Producție Tehnică pentru Evenimente va înainta o scrisoare și către Comisia de Cultură a Parlamentului European "CULT" ( Attn: doamnei Sabine Verheyen Președintă a Comisiei pentru cultură și educație), prin care ne vom exprima îngrijorarea față de viitorul total incert pentru domeniul evenimentelor profesioniste din România, domeniu care în ultimii ani a fost în plină dezvoltare, reușind să ridice calitatea serviciilor la nivelul companiilor similare din UE/UK/SUA, și în unele cazuri peste.

Va rugăm să aveți în vedere că orice restricții impuse datorita prevenirii răspândirii COVID-19 au implicații majore negative asupra diverselor segmente ale mediului de afaceri, și în consecință vă rugăm ca, în paralel cu restricțiile necesare, să veniți cu masuri adecvate de atenuare a acestor consecințe negative axate pe domeniile care sunt cele mai afectate.

Menționăm ca prezenta solicitare înaintată către Guvernul Romaniei cuprinde atât necesitățile urgente ale organizatorilor de evenimente, cât și ale companiilor de producție tehnică profesioniste din domeniu.

Sectorul pe care îl reprezintă această activitate este nișat, având un rol important în promovarea culturală și turistică prin intermediul festivalurilor, concertelor și evenimentelor desfășurate, generând o cifră de afaceri de peste 300 mil. Euro în 2018, cu o triplare în 2019, contribuind semnificativ la consolidarea bugetului de stat.

Considerăm că sprijinul guvernamental în vederea menținerii și continuității acestui sector este o vital și ne exprimam disponibilitatea în vederea organizării unei întâlniri de urgență pentru aprofundarea celor mai sus menționate.

Această măsură adoptata de Comisia Europeană a fost luată în scopul sprijinirii statelor membre să facă față crizei medicale declanșate de pandemia de COVID-19 și să sprijine companiile și IMM-urile care vor fi lovite de efectele crizei economice de care această pandemie va fi însoțită. Comisia Europeana prin această măsură are în vedere relaxarea condițiilor pentru acordarea ajutorului de stat, prin extinderea obiectivelor clauzei pentru evenimente neprevăzute.