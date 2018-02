Reprezentantul USR în Comisia SRI, replică pentru Daniel Dragomir: 'Sunt minciuni ceea ce spune. A folosit Comisia pentru a-și lansa partid'

Acuzat de Daniel Dragomir că a avut un comportament servil față de generalul Dumitru Dumbravă, deputatul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu, reprezentantul USR în Comisia parlamentară de control a activității SRI, afirmă că locotenent-colonelul în rezervă minte. Mai mult, reprezentantul USR susține că Dragomir s-a folosit de audierea sa în Comisie pentru a câștiga notorietate și pentru a-și lansa un partid politic.

„Sunt minciuni ceea ce spune domnul Dragomir. În primul rând, audierile nu s-au suprapus. Deci domnul Dragomir nu are cum să știe cum a decurs audierea domnului Dumbravă. În afara cazului în care domnul Dragomir ne-a lăsat o cameră în comisie sau altcineva i-ar fi povestit ce se întâmplă în comisie și ar fi deformat aceste lucruri”, a declarat deputatul USR pentru STIRIPESURSE.RO.

Întrebat dacă îl cunoaște pe generalul Dumbravă în afara cadrului instituțional din Comisie, Stanciu-Viziteu a răspuns: „Nu îl cunosc. L-am cunoscut prima oară în cadrul audierii. Ce spune domnul Dragomir a mai spus și domnul Tăriceanu despre mine, într-o emisiune tot la Antena 3. A spus că reprezentantul USR s-ar fi purtat mult prea frumos cu generalul Dumbravă.”

„Se pare că cei de la PSD și ALDE au dat sentința și condamnarea înainte să audieze subiectul. Din comportamentul PSD și ALDE, din păcate, ei erau porniți deja pe acești oameni pe care îi audiau din SRI, în special pe cei asupra cărora planau niște acuzații. Atitudinea lor era „Știu deja că ai făcut-o”, lucru pe care l-am observat după ce s-a terminat audierea domnului Dumbravă, când președinte comisiei, din neant, a ieșit cu solicitarea de demitere a acestuia din funcția de secretar general al SRI. Eu am fost echidistant, am pus întrebări, am vrut să înțeleg ce se întâmplă. Probabil că celor din PSD și ALDE nu le-a convenit faptul că nu l-am acuzat și eu în același cor cu ei și încearcă să mă denigreze. E important că e cineva acolo cu mintea limpede și obiectiv și nu condamnă înainte de a afla faptele. Dar dacă aș fi în piele lor cred că i-aș înțelege. Sunt deja din ce în ce mai puțini membri de partid cu funcții care nu sunt condamnați sau nu au procese în curs. Cred și eu că sunt speriați cei care au rămas încă neatinși”, a mai declarat deputatul.

Reprezentantul USR este de părere că partidul său este o țintă încă din prima zi de când s-a înființat. „Ni s-a spus că suntem făcuți de SRI, că suntem finanțați de Soros și alte lucruri”, a explicat Stanciu-Viziteu.

„Domnul Dragomir ar fi bine să-și vadă de treburile dumnealui. Eu am crezut, când a venit în comisie, că are bunul interes al țării în vedere, dar după ce a folosit audierile din comisie ca pe o rampă, mai nou și-a făcut și partid. Cred că aparițiile în comisie au fost premeditate, informații noi nu prea a adus. Nu mai cred în sinceritatea pe care o clama la început, ci cred că a folosit doar comisia pentru a-și lansa acest partid, pentru a se urca pe această fantasmă a statului paralel condus de SRI și DNA și care îi anchetează, vezi Doamne, pe politicienii curați din PSD și ALDE”, a mai afirmat deputatul USR.