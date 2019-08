Republica Moldova aniversează 28 de ani de independență. Igor Dodon evocă 660 de ani de statalitate

Preşedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, promotor fervent al teoriei 'moldovenismului' de sorginte sovietică, teorie potrivit căreia actuala republică ar fi urmaşa directă şi succesoarea vechii ţări a Moldovei din epoca medievală, şi-a reiterat şi marţi teza într-un mesaj adresat moldovenilor cu ocazia împlinirii a 28 de ani de la declararea independenţei Republicii Moldova, după cum rezultă din mesajul publicat de portalul Noi.md, apropiat socialiştilor, potrivit Agerpres.

Deşi recunoaşte că independenţa Republicii Moldova a fost proclamată la 27 august 1991, Dodon nu ezită să afirme că 'în acest an noi sărbătorim şi un jubileu important - a 660-a aniversare a statalităţii moldoveneşti'.'Stimaţi concetăţeni! Vreau să menţionez în mod aparte că în acest an noi sărbătorim şi un jubileu important - a 660-a aniversare a statalităţii moldoveneşti. Moldova nu e de azi sau de ieri - e de veacuri. Suntem un stat cu istorie veche, bogată, medievală. Avem cu ce ne mândri, avem de unde învăţa', susţine Igor Dodon în mesajul său către populaţie, conform Noi.md.Istoricii avertizează însă că Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.Potrivit acestora, Dodon nu poate avea pretenţia că Republica Moldova este continuatoarea voievodatului medieval Moldova, din simplul motiv că nu făcea parte din Principatul Moldovei atunci când acesta s-a unit cu Principatul Valahiei.În acest sens, publicistul român George Damian, colaborator al ziarului Timpul din Chişinău, nota recent: 'Teritoriul actualei Republici Moldova se afla în componenţa Imperiului Rus cu statut de gubernie - un simplu teritoriu ocupat ilegal, aflat sub administrarea Moscovei, lipsit de legi proprii. Teritoriul dintre Prut şi Nistru a avut pentru scurt timp rang de stat independent - fără însă să fie recunoscut la nivel internaţional. În 1918, la Chişinău a fost declarată Republica Democrată Moldova care s-a unit cu România. Simbolurile, capitalele, documentele şi mormintele voievozilor statului medieval Moldova se găsesc în România'.