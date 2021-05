Republica Moldova: Preluând Portul Giurgiulești, Occidentul a împușcat doi iepuri, crede un expert rus

Decizia Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) privind achiziționarea Portului Giurgiulești, de o importanță strategică pentru Republica Moldova, a demonstrat strategia pe mai departe a Occidentului în privința țărilor din spațiul postsovietic, crede politologul rus Aleksandr Nosovici, comentând planurile ulterioare ale Uniunii Europeană de dezvoltare a influenței sale în statele fostei Uniuni Sovietice, scrie PolitPuzzle. Într-un editorial publicat de RuBaltic, analistul argumentează că structurile europene cumpără întreprinderi moldovenești în contul datoriei de stat a Chișinăului, speculând, de asemenea, care sunt obiectivele pe mai departe ale Occidentului, urmând respectiva strategie.

Înainte de toate, Aleksandr Nosovici asusține că autoritățile de la Chișinău au făcut o mare greșeală acceptând tranzacția de achiziție a Portului Giurgiulești, de către BERD, pentru acoperirea datoriei de stat. O decizie care, în opinia politologului, are consecințe cu bătaie lungă, deoarece acest obiectiv logistic are o importanță strategică pentru Republica Moldova. Terminalul, ce asigură țării ieșire la Marea Neagră, este necesar pentru livrarea de produse petroliere și alte resurse de care statul are nevoie.

Expertul a amintit că, încă de la mijlocul anilor ’90, structurile europene, chemate să ofere ajutor financiar Chișinăului, au început să cumpere datoriile Moldovei, precum și întreprinderi aflate pe teritoriul țării. Pentru ca acum, Occidentul să cumpere de la stat Portul Giurgiulești, ceea ce anunță, pe viitor, consecințe serioase.

Nosovici este convins că Giurgiuleștiul nu a ”plecat” întâmplător în contul datoriilor. A avut loc o operațiune specială a Occidentului, a cărui principal obiectiv îl constituie deposedarea Moldovei de un port cheie. O decizie ce permite țărilor europene nu doar să controleze schimburile de mărfuri și fluxurile logistice ale țării, dar și să rezolve chestiuni de politică externă, afirmă analistul.

Cumpărând principalul port al Moldovei, Occidentul a ucis doi iepuri dintr-o dată: nu a permis Rusiei să-și consolideze poziția în regiunea Mării Negre și a stabilit un control economic total asupra Chișinăului. Practic, Moldova a ajuns acum dependentă de Uniunea Europeană și de Bruxelles, ceea ce, la rândul său, demonstrează pierderea suveranității de stat, concluzionează politologul.