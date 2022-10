Republica Moldova se află într-un risc major. Eugen Tomac: 'Am cerut CE să declanșeze un mecanism rapid de suport'

Rusia este o benzinărie confiscată de niște mafioți, declară la RFI eurodeputatul Eugen Tomac, președinte PMP. El anunță că a cerut Comisiei Europene să declanșeze un mecanism rapid de suport pentru Republica Moldova, amenințată de Gazprom cu sistarea livrărilor.

”Aici nu discutăm despre poziția unei companii, aici discutăm despre o chestiune pe care trebuie să o vedem în acești termeni: Rusia este o benzinărie confiscată de niște mafioți. Acesta este comportamentul pe care îl are Rusia astăzi în relația cu toți cei care au contracte comerciale cu această companie gigantă. Evident că în relația cu Republica Moldova deja de la 1 octombrie au sistat cu 30% livrările de gaze față de ceea ce era contractat. Rusia utilizează în relația cu toate statele europene și cu statele partenere, cum este Republica Moldova, această pârghie”, spune Eugen Tomac.

Europarlamentarul PMP atrage atenția că ”pentru Republica Moldova situația este extrem de complicată, pentru că nu are alternative foarte solide, pentru a putea să se aprovizioneze cu gaz din alte surse”.

„Chiar dacă noi am creat acel gazoduct Iași-Ungheni, care merge până la Chișinău, prin el nu putem livra necesarul de gaz de care are nevoie Republica Moldova. Evident că Republica Moldova a achiziționat și de pe alte piețe gaz pentru acest sezon rece, însă este insuficient și este tot mai evident, inclusiv anunțul făcut recent, acum o zi, de către Gazprom, prin care anunță că ia în calcul să sisteze complet livrările de gaze către Republica Moldova, invocând o serie de datorii, în condițiile în care compania din Moldova care gestionează gazul importat din Federația Rusă este deținută cu pachet majoritar de către companii din Federația Rusă, inclusiv din Transnistria, Republica Moldova având în această companie doar 35%. Deci și din acest punct de vedere, este evident că Republica Moldova se află într-un risc major și are nevoie de suport real. Tocmai de aceea, eu împreună cu foarte mulți europarlamentari, inclusiv din alte state, europarlamentari români, ieri (marți - n.r./ am cerut Comisiei Europene să declanșeze un mecanism rapid de suport pentru Republica Moldova, astfel încât să poată achiziționa de pe piața liberă gaze necesare pentru a putea trece de sezonul rece”, încheie liderul PMP.

Gazprom a amenințat că taie livrările de gaze către Republica Moldova, dacă sumele restante nu vor fi plătite până pe 20 octombrie.