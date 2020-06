Reputatul antrenor sârb Dusko Vujosevici, continuă şi sezonul viitor la U Banca Transilvania Cluj

Antrenorul sârb Dusko Vujosevici, de 11 ori campion naţional cu Partizan Belgrad, va continua alături de U Banca Transilvania Cluj şi în sezonul 2020-2021, a anunţat, miercuri, clubul ardelean, potrivit news.ro.

În vârstă de 61 de ani, Dusko Vujosevici a fost o piesă de bază în angrenajul U BT Cluj, care a încheiat lider al Ligii Naţionale la momentul întreruperii competiţiei din cauza pandemiei.

Cu antrenorul coordonator sârb alături, U BT Cluj a câştigat Cupa României, iar în FIBA Europe Cup a atins faza sferturilor de finală, urmând ca în stagiunea 2020-2021 să evolueze în Basketball Champions League, în funcţie de decizia FIBA.

”Să fiu sincer, anul trecut, când am venit în Cluj, am avut o mică rezervă. Nu ştiam cum e clubul şi cum o să mă simt în România. Pe parcursul sezonului, mi-am dat seama că nu trebuia să îmi fac griji. U Banca Transilvania este un club foarte bine organizat, cu un finanţator stabil, Banca Transilvania, şi cu fani devotaţi baschetului. Clubul are însă posibilitatea să facă un pas înainte. Mă refer aici la un progres semnificativ pe toate planurile. Drept urmare, am considerat că misiunea mea nu s-a încheiat. Era firesc să accept prelungirea contractului. Mai mult, Cluj-Napoca este un oraş foarte frumos. Găsesc aici tot ce am nevoie, în special din punct de vedere medical. Pot să trăiesc perfect la Cluj şi să îmi duc la bun sfârşit misiunea. De abia aştept să începem noul sezon!”, a precizat Vujosevici.

Cariera sa a început în 1976, ca antrenor la juniorii clubului Partizan. Ulterior, a ajuns să fie principal la seniorii puternicei formaţii din Belgrad, având şansa să pregătească, la nici 30 de ani, baschetbalişti de legendă precum Vlade Divac, Saşa Djordjevici sau Zarko Paspalj.

A ajutat echipa Partizan să câştige campionatul fostei Iugoslavii în 1987. Dule a mai cucerit două Cupe ale Iugoslaviei în 1989, respectiv 2002, şi Cupa Korac în sezonul 1987-1988. Tot în acel an, antrenorul a luat medalia de aur cu naţionala Iugoslaviei la CE juniori.

Deşi a colaborat timp de o stagiune cu Steaua Roşie, palmaresul impresionant al lui Vujosevici se leagă de Partizan. A cucerit 11 titluri de campion cu gruparea alb-negrilor în perioada 2002-2014. În plus, se mândreşte cu cinci trofee de campion în Liga Adriatică, alături de trei Cupe ale Serbiei.

La nivel de club, Vujosevici a mai antrenat echipele Club Deportivo Oximesa (Spania), Basket Brescia Leonessa (Italia), Olimpia Basket Pistoia (Italia), U.S. Victoria Libertas Pallacanestro (Italia), BKK Radnički (Serbia), CSKA Moscova (Rusia) şi Limoges (Franţa).

Vujosevici are şi experienţă internaţională, fiind selecţioner al naţionalei Serbiei şi a Muntenegrului la EuroBasket 2003, iar ulterior al naţionala Bosniei.

Până în prezent, cinci jucători din stagiunea precedentă şi-au prelungit contractele cu U BT Cluj - Patrick Richard, Donatas Tarolis, Nandor Kuti, Ştefan Grasu şi David Vida.