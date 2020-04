Reputatul fotograf Victor Skrebneski a murit la vârsta de 90 de ani din cauza unui cancer

Reputatul fotograf Victor Skrebneski, care i-a imortalizat între alţii pe Orson Welles, Bette Davis, David Bowie şi Cindy Crawford, a murit la vârsta de 90 de ani din cauza unui cancer, potrivit news.ro.

Skrebneski a murit sâmbătă, la Chicago.

„Să lucrez cu Victor a fost unul dintre privilegiile carierei mele în modelin”, a spus Crawford într-un comunicat citat de Variety. „A fost primul meu mentor şi m-a învăţat atât de multe despre arta modelingului şi a fotografiei. Anii petrecuţi în studioul lui, fiind îndrumată de un adevărat artist, m-au pregătit pentru viaţa în lumea modei, iar eleganţa şi rafinamentul lui mi-au format definiţia adevăratului gentleman”.

Între personalităţile pe care le-a fotografiat Victor Skrebneski se numără Oprah Winfrey, Raquel Welch, Francois Truffaut, Audrey Hepburn, Bette Davis şi cuplul prezidenţial Barack şi Michelle Obama.

Skrebneski şi-a organizat studioul din Chicago în 1952 şi a lucrat pentru campanii publicitare precum „Estee Lauder woman” şi reviste ca Playboy.

El a colaborat din 1966 şi cu Chicago International Film Festival, pentru care a realizat afişe ce au devenit obiecte de colecţie de-a lungul anilor.

Născut în Chicago, el a urmat aici cursurile School of the Art Institute şi ale Illinois Institute of Technology. În 1989, The School of the Art Institute of Chicago a organizat o expoziţie cu lucrările sale. O retrospectivă a jumătate de secol de carieră a fost prezentată la Museum of Contemporary Photography.

Anul acesta, a fost publicată a 18-a lui carte, „Skrebneski Documented”.