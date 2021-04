'Respiratia de usturoi': metoda de prevenire a transmiterii virusului propusă de un expert britanic

„Distanța respirație-de-usturoi” poate fi noua expresie care completează vocabularul Covid. Simți respirația prietenului tău? Atunci probabil că ești suficient de aproape de Covid , spune un expert britanic. Dr. Julian Tang este virusolog la Leicester Royal Infirmary și autor al unui nou studiu publicat în British Medical Journal. El îndeamnă guvernele și liderii din domeniul sănătății să „își concentreze eforturile asupra transmiterii aeriene” a coronavirusului și să renunțe la grijile legate de transmiterea prin atingere.

„Virusul se transmite în funcție de distanța de conversație, în limita de un metru. Când vorbești cu un prieten și îi simți respirația, te afli la distanța « respirație-de-usturoi ». Așadar, dacă simți ce a mâncat prietenul tău la prânz, inspiri o parte din aerul lui și orice virus poate fi astfel inhalat. Este motivul pentru care spunem că masca este bună, distanțarea fizică este bună, dar purificarea aerului din interior trebuie îmbunătățită și asta se poate face prin ventilație”, scrie smartradio.ro.

„Este clar că SARS-CoV-2 se transmite prin inhalare, când distanța dintre oameni este mică. Nu înseamnă că transmisia prin contactul cu suprafețele sau că cea pe cale aeriană cu rază mai mare de acțiune nu are loc, dar aceste căi de transmisie sunt mai puțin importante. În situații de apropiere, oamenii sunt mult mai predispuși să fie expuși la virus prin inhalarea acestuia. Transmiterea SARS-CoV-2 după atingerea suprafețelor este acum considerată a fi relativ minimă”.

Dr. Tang sugerează că îmbunătățirea ventilației interioare și deschiderea ferestrelor cât mai des posibil ar putea ajuta la reducerea transmiterii coronavirusului.

Tony Sophoclides, de la organismul comercial UK Hospitality, a declarat în timpul emisiunii Today de la BBC Radio 4: „Cred că [ventilarea] este un subiect destul de puțin dezbătut, dar foarte important”.

"Indoor airborne environment needs to be improved" A BMJ editorial has suggested that efforts to stop #COVID19 should focus on tackling close airborne transmission, rather than through contact with surfaces. Clinical virologist Dr Julian Tang explains. https://t.co/a1ikt5awWJ pic.twitter.com/KyENo2Cf1o

Jesus wept????.



People should use the “garlic-breath distance” to decipher whether they are close enough to another person for coronavirus transmission to occur, an expert has said.



https://t.co/efpnsb28Su