Responsabilul cu ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice, demis din cauza unei glume legată de holocaust

Un nou scandal legat de Jocurile Olimpice de la Tokyo, care vor începe vineri, a izbucnit joi, când organizatorii au anunţat demiterea responsabilului cu ceremonia de deschidere, Kentaro Kobayashi, din cauza unei glume legate de holocaust care data de mai bine de 20 de ani, relatează AFP, potrivit Agerpres.

''Am aflat că în cadrul unui moment artistic trecut'', Kentaro Kobayashi ''a folosit un limbaj dispreţuitor faţă de un fapt istoric tragic'', a declarat presei preşedinta Comitetului Tokyo-2020, Seiko Hashimoto.

''Comitetul de organizare a decis să îl demită pe domnul Kobayashi din funcţie'', a adăugat Hashimoto.

Consecinţele demiterii sale în contextul ceremoniei de deschidere de vineri seara nu sunt clare, însă. ''Încă ne gândim în privinţa manierei prin care să putem asigura desfăşurarea ceremoniei de mâine'', a afirmat Hashimoto, precizând că doreşte să tragă concluziile ''cât mai repede posibil''.



Într-un scheci umoristic difuzat pe video în 1998, Kobayashi şi un alt artist imitau un celebru duo de animatori ai unei emisiuni japoneze de televiziune pentru copii.



Prefăcându-se că îşi imaginează o activitate de bricolaj în care era vorba de instalarea unor mici păpuşi de hârtie, Kobayashi i-a spus partenerului său: ''ultima oară ai spus 'hai să ne jucăm de-a holocaustul''', declanşând râsetele publicului.



Cei doi s-au amuzat apoi imaginându-şi furia producătorului emisiunii din cauza referirii la Shoah.



Sceneta ''scrisă de mine conţinea replici care erau foarte nepotrivite'', şi-a cerut scuze Kobayashi, o personalitate în lumea spectacolului din Japonia.



Materialul ''face parte dintr-o perioadă în care nu reuşeam să facem lumea să râdă cum doream şi cred că am încercat să atrag atenţia oamenilor într-o manieră la care nu mă gândeam'', a mai spus Kobayashi.



Centrul Simon-Wiesenthal, de luptă împotriva antisemitismului şi a rasismului a condamnat miercuri, într-un comunicat, cuvintele lui Kobayashi, denunţând glumele ''răuvoitoare şi antisemite''.



''Nicio persoană, oricât de creativă ar fi, nu are dreptul de a se amuza pe seama victimelor genocidului (comis de nazişti)'', se arată în comunicatul organizaţiei, care subliniază că ''orice asociere a acestei persoane cu Jocurile de la Tokyo insultă memoria a şase milioane de evrei şi duce în derizoriu Jocurile Paralimpice'', Kobayashi amuzându-se şi pe seama persoanelor cu handicap în alte scenete.



Demiterea lui Kobayashi a venit la doar câteva zile după ce a lui Keigo Oyamada, compozitorul uneia dintre temele muzicale ale ceremoniei de deschidere.



Acest artist japonez, cunoscut sub pseudonimul Cornelius, recunoscuse în interviuri acordate în anii 1990, pe un ton lejer, cum îşi persecuta colegii de clasă cu handicap în tinereţe.



În martie, un alt responsabil artistic cu ceremoniile de deschidere şi încheiere ale Jocurilor, Hiroshi Sasaki, a demisionat şi el pentru faptul că a sugerat să deghizeze în porc o vedetă a reţelelor de socializare, Naomi Watanabe, din cauza rotunjimilor sale.



În februarie, preşedintele de atunci al Comitetului Tokyo-2020, fostul premier Yoshiro Mori, a fost şi el nevoit să părăsească funcţia fin cauza unor afirmaţii sexiste, care au provocat reacţii la nivel planetar.



Aceste scandaluri au afectat şi mai mult imaginea Jocurilor Olimpice de la Tokyo, deja destul de nepopulare în rândul majorităţii publicului japonez, care se teme că evenimentul va agrava criza sanitară prin care trece ţara, în contextul pandemiei de coronavirus.