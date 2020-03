Restaurantele ar putea fi închise în România: explicațiile premierului Ludovic Orban

Restaurantele, barurile și alte categorii de localuri ar putea fi închise, odată cu instituirea stării de urgență. Premierul Ludovic Orban anunță că o astfel de decizie este în analiză.

„Restaurante, baruri și alte categorii de localuri. Sunt în analiză astfel de măsuri. Noi am avut o gradualitate în ceea ce privește impunerea de mpsuri. Dacă în primă fază am interzis manifestările de peste 1000 de persoane, ulterior am coborât la interzicerea manifestărilor de peste 100 de persoane. În momentul în care va fi necesar putem lua și astfel de decizii. Sunt în curs de analiză astfel de decizii”, a spus Ludovic Orban, în cadrul unei videoconferințe de presă.

Klaus Iohannis a anunțat că va decreta stare de urgență în România, începând de luni, în contextul generat de criza epidemiei de coronavirus. Numărul cazurilor de infecții cu Covid-19 în țară a ajuns la 139.

