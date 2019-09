Restricţii în trafic pe mai multe drumuri naţionale pentru etapa a I-a a 'Turului Ciclist al României'

Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRPD) Braşov a anunţat, miercuri, restricţionarea circulaţiei rutiere pe mai multe drumuri naţionale din judeţul Mureş, precum şi pe o porţiune din judeţul Sibiu, pentru desfăşurarea etapei I-a a "Turului Ciclist al României", potrivit Agerpres.

După plecarea din judeţul Cluj, sportivii s-au deplasat spre judeţul Mureş pe DN15E kilometri între Dâmbu şi Târgu Mureş, în intervalul 12,30 - 13,30, pe DN13 km, între Târgu Mureş şi Bălăuşeri, între orele 13,56 - 14,29, pe DN14 km între Dumbrăveni şi Sighişoara, între orele 15,28 - 15,40 şi din nou DN13 la Sighişoara, între orele 15,40 - 15,50, unde se încheie etapa I-a a turului.Potrivit DRPD Braşov, "Turul Ciclist al României" va continua cu etapa a II-a, joi, din judeţul Braşov, pe DN11 către Tinoasa (judeţul Covasna), între orele 12,04 - 14,10, şi DN2D Tinoasa - limita cu judeţul Vrancea, între orele 14,10 - 14,22.

Ediţia a 52-a a "Turului Ciclist al României" a debutat, miercuri la Cluj-Napoca şi se va încheia sâmbătă, la Bucureşti, pe un traseu de 688 de kilometri.

În acest an cursa are cinci etape: etapa 1 (11 septembrie) Cluj-Napoca - Sighişoara (168 kilometri); etapa 2 (12 septembrie) Braşov - Focşani (176,3 kilometri); etapa 3 (13 septembrie) Buzău - Târgovişte (121,6 kilometri), etapa 4 (14 septembrie) Ploieşti - Piatra Arsă (126 kilometri); etapa 5 (15 septembrie) Bucureşti (100,3 kilometri, circuit urban).



În acest an, Turul României a promovat la calificativul 2.1 al UCI şi va reuni la start 7 echipe naţionale şi 12 continentale.