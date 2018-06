Reţeaua subterană: Cum se face manipularea europeană în sprijinul unor inculpaţi celebri

Diverşi inculpaţi celebri din România, în frunte cu Alexander Adamescu, beneficiază de o reţea subterană de sprijin la nivel european, care produce periodic articole în diverse publicaţii mai mult sau mai puţin obscure, se arată într-o analiză publicată de portalul magnanews.ro.

Un exemplu este publicaţia EU Today, care copiază denumirea mult mai celebrei publicaţii americane USA Today. Înființată fiind abia în mai 2014 de un anume Gary Cartwright, ea s-a axat inițial pe articole și analize economice, în special pe relația Uniunea Europeană – Rusia, după care, brusc, a schimbat registrul la justiție și la modul dificil în care funcționează statul de drept în România.

"Pe domnul Gary Cartwright îl găsim prieten pe Facebook cu ”celebrul” fost ofițer de informații Daniel Dragomir, atât de mediatizat în ultima vreme. Nu că ar fi ceva interzis. Nici pe departe. Dar e semnificativ. Mai mult: înființarea EU Today a venit la relativ scurt timp după stabilirea la Londra, în septembrie 2013, a unui alt personaj extrem de controversat, Alexander Adamescu. Iar de aici lucrurile se leagă destul de evident pentru cine gândește câtuși de puțin.

Venind mult mai aproape în timp, vom remarca fără dificultate că, în data de 22 ianuarie 2018, portalul de știri EU Today a publicat un amplu raport privind sistemul justiției din România, raport care analizează motivele pentru care reformele judiciare și penale, care au fost solicitate României înainte de aderarea la UE, nu ar fi fost încă îndeplinite.

Ei bine, autorul raportului este, cine credeți?, tocmai Gary Cartwright, editorul EU Today. El a fost membru al personalului Parlamentului European în perioada 2004-2014, iar din 2004 până la aderarea României, în ianuarie 2007, a lucrat la Raportul Moscovici, oferind recomandări de vot deputaților din Marea Britanie în fața comisiilor și în plen.

„Aici suntem. Asta este realitatea românească după 10 ani de conducere a statului paralel: corupție, politizare și lipsa reformei. Aici ne-au adus Coldea SRL, PFA Kovesi și uneltele lor”, scrie Daniel Dragomir, exact în aceeași perioadă, pe site-ul România 3.0.

De aici încolo, traseul manipulării mediatice se evidențiază din ce în ce mai limpede. Scriam că acel raport a apărut în EU Today pe 22 ianuatie 2018. Era doar ”încălzirea”, în termeni sportivi, pentru două evenimente programate două zile mai tîrziu, pe 24 ianuarie 2018. Mai exact, la un an de la moartea lui Dan Adamescu (24 ianuarie 2017), fiul acestuia, Alexander Adamescu, susține o dezbatere la Frontline Club din Londra, pe tema abuzurilor făcute de instituțiile statului la adresa tatălui său. În aceeași zi, David Clark și Daniel Dragomir organizează o dezbatere la Bruxelles (foto în text, mai sus), prin așa-numita ”platformă” a lui Dragomir, ”România 3.0”, pe tema sistemului judiciar corupt și ineficient din România. Așadar, avem un Raport pregătitor, pe 22 ianuarie, pentru două evenimente-dezbateri din 24 ianuarie, unul la Londra și altul la Bruxelles, pe aceeași temă ”fierbinte”. Dar Clark și Dragomir erau prieteni mai vechi ai tânărului Alexander, prieteni care susțineau de mai multă vreme interesele familiei Adamescu la Londra, la Bruxelles și, desigur, în România. (....)

Nu mai surprinde pe nimeni faptul că David Clark s-a inscris in inițiativa Romania3.0, înființată de același omniprezent Daniel Dragomir. Site-ul și pagina de Facebook ”Friends of Alexander” au fost create pentru a îl sprijini mediatic în mod constant pe Alexander Adamescu, scopul acestuia fiind să demonstreze că, dacă s-ar întoarce în România, nu ar avea parte de o justiție corectă. Iar pentru a nu se ”întâlni” sub nicio formă cu justiția română, care l-a condamnat, pur și simplu, pentru o cât se poate de penală și dovedită dare de mită, ca și pe tatăl său, Alexander era și este dispus la orice.

A facut, între altele, și o petitie adresata premierului Marii Britanii si liderului Partidului Conservator, Theresa May, prin care solicită incetarea abuzului asupra sa și a familiei sale. Până în prezent, doar circa 1000 de persoane din întreaga lume au semnat on-line această petiție, o cifră derizorie când e vorba de Internet.

Mai departe. Pe site-ul ”Friends of Alexander” publică, între alții, domnii Patrick Basham și Willy Fautre, aflați și ei, cu state vechi, printre prietenii obișnuiți ai lui Daniel Dragomir.

În anul 2016, Patrick Basham i-a luat un interviu fostei șefe a DIICOT, Alina Bica, aflată (cum altfel?) în anturajul aceluiași Daniel Dragomir. Totul este public, în presă. Nu ne referim decât la ceea ce a apărut în presă.

Și tot în aceeași linie de promovare a mesajelor lui Alexander Adamescu, pe 24 ianuarie 2018 cotidianul România Liberă a publicat două articole care oferă detaliat rapoartele prezentate în dezbaterea de la Bruxelles de Daniel Dragomir și David Clark, precum și acuzele aduse de Alexander instituțiilor de stat în ceea ce privește moartea tatălui său. Numai că ziarul a fost – nota bene – editat cu o noapte înainte, o știe orice jurnalist începător, moment în care rapoartele lui Dragomir și Clark încă nu fuseseră prezentate în capitala Belgiei ! Ce să vrem mai evident ? De altfel, despre relațiile și interesele comune ale lui Alexander Adamescu, David Clark și Daniel Dragomir, precum și despre modul de acțiune al acestora, presa din România a scris încă din ianuarie 2017", se arată în analiza publicată de magnanews.ro.