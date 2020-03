`Revenge Of The Dreamers III`, proiect hip-hop al lui J. Cole, certificat cu platină

Proiectul hip-hop „Revenge of the Dreamers III”, care cuprinde piese cântate de J. Cole şi artişti ai casei lui de discuri, Dreamville, şi peste 25 de invitaţi, a fost certificat cu platină de RIAA (Recording Industry Association of America).

Albumul cu 18 piese a fost vândut în peste 1 milion de copii.

În iulie 2019, el a debutat pe primul loc în Billboard 200, după care a fost certificat cu aur.

El urmează „Revenge of the Dreamers II” (2015) şi mixtape-ului „Revenge of the Dreamers” (2014).

Piesele au fost înregistrate în zece zile din luna ianuarie a anului trecut, când mai mult de 100 de textieri, interpreţi şi producători au fost invitaţi să scrie şi să înregistreze pentru „Revenge III”. Între ei se numără DaBaby, Ari Lennox, T.I., 6lack, Vince Staples şi Ty Dolla Sign.

Din sesiunea de înregistrări au rezultat 142 de piese şi au fost alese cele 18 incluse pe album.