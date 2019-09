Revenire spectaculoasă pentru Ousmane N'Doye - Va juca din nou în România

Revenire spectaculoasă pentru Ousmane N'Doye în fotbalul românesc. Mijlocașul ajuns la 41 de ani va evolua în liga a patra, pentru FC Victoria Cluj. Acolo, senegalezul va fi antrenat de Marius Suller potrivit digisport.ro

"Ousmane este în primul rând un prieten și asta a contat mult în momentul propunerii. Mă cunoaște, îl cunosc, știu că sunt un antrenor exigent, dar și eu știu că el este un fotbalist serios care dă totul. Avem nevoie de implicare în acest proiect, avem nevoie de sacrificiu.

Astăzi am avut un meci de verificare cu Apahida, am câștigat cu 2-1, însă scorul este irelevant (...)", a spus Marius Suller, potrivit Ziar de Cluj.

Echipele pentru care a evoluat Ousmane N'Doye, în România

SC Vaslui (tur 2008-2009, 2011-2013), Dinamo Bucureşti (2008-2011), Astra Giurgiu (2010-2012), Săgeata Năvodari (2013-2014) şi ASA Târgu Mureş (2013-2016) sunt echipele la care a jucat Ousmane în România; cu formaţia ardeleană a reuşit să câştige singurul trofeu, Supercupa, în ediţia 2015-2016.

"Când intra Porumboiu în vestiar, se făcea linişte. Îi lua pe fiecare în parte. Te făcea praf, dar cu zâmbetul pe buze, în spirit de glumă. Spre exemplu, lui Antal îi spunea că nu vede mingea şi joacă prost din cauză că i-a căzut bentiţa pe ochi. Cu toţii stăteam drepţi când intra Porumboiu în vestiar.

Bine, mai puţin N’Doye. Putea să intre şi Obama în vestiar, că N’Doye nu avea nicio treabă. El avea regulile lui. Nu-l interesa nimic. Cu educaţia stătea prost. Era mai rebel. După un meci cu Unirea Urziceni, am zis că sare să-l bată pe Porumboiu. Am intervenit noi şi am calmat spiritele”, a dezvăluit Denis Zmeu, pentru prosport.ro, în luna aprilie a anului trecut.