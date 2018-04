Revocarea lui Kovesi îl lasă pe Iohannis fără mandat? Ce spune Tăriceanu despre o eventuală SUSUPENDARE a preşedintelui

E greu ca lucrurile să fie ignorate, susţine Călin Popescu Tăriceanu cu privire la o eventuală revocare a şefei DNA. Şeful Senatului a spus, într-o emisiune la Antena 3, că subiectul nu a fost dezbătut în Coaliţie pentru că se aşteaptă decizia preşedintelui Iohannis în acest caz. De altfel, spune Tăriceanu, nu poate anticipa o decizie a preşedintelui privind revocarea Laurei Codruţa Kovesi.

"Nu ştiu ce va face. Aici ţine mai puţin de experienţa politică, ci de modul în care preşedintele consideră că trebuie să-şi exercite mandatul. Constituţia spune că preşedintele veghează la respectarea Constituţiei. În condiţiile în care au apărut protocoalele, modul în care opera DNA, încălcările repetate ale Constituţiei de către doamna Kovesi. Nu ştiu..e foarte greu ca aceste lucruri să fie ignorate.", a declarat Călin Popescu Tăriceanu.

Mai mult, susţine şeful Senatului, dacă preşedintele Klaus Iohannis va refuza cererea ministrului Justiţiei de revocare a procurorului-şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, decizia va ajunge la Curtea Constituţională, care ar trebui sesizată de către Guvern, iar premierul "trebuie să îşi asume rolul".

"Conflictul pare să fie între Guvern şi preşedinte pentru că raportul şi soluţia de revocare a fost făcută de ministrul Justiţiei. Cred că lucrurile sunt clare şi o să vedem. Cred că logic ar fi ca ministrul Justiţiei, prin translaţie, premierul, să fie cel care se sesizează în acest caz. (...) CCR a analizat şi a decis în mod lipsit de orice echivoc că preşedintele nu are un rol esenţial în numirea şi revocarea, având în vedere că aceştia funcţionează sub autoritatea ministrului Justiţiei. Trebuie să aşteptăm decizia preşedintelui şi vom vedea. (...) Nu am discutat mult pentru că nu am vrut să anticipăm. Trebuie să vedem decizia preşedintelui. Eu cred că premierul, oricare ar fi el, trebuie să-şi asume rolul. Nu trebuie să fie altcineva, mai ales că au un ministru al Justiţiei care e o autoritate în domeniu. Mă aştept ca Guvernul să-şi asume decizia.", a completat Tăriceanu.

Întrebat însă dacă există discuţii despre o eventuală suspendare a preşedintelui, Călin Popescu Tăriceanu a spus: "Nu am discutat acest subiect pentru că mi se pare că mergem un pic prea departe. Sigur, preşedintele trebuie să ţină cont de respectarea Constituţiei, iar doamna Kovesi a călcat pe Constituţie grav. Preşedintele trebuie să ia decizia şi sigur, după aceea, îşi asumă şi consecinţele deciziei."