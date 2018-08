REVOLTĂ în PSD? Președinții de organizații județene pun piciorul în prag privind candidatul partidului la prezidențiale

Președinții organizațiilor județene PSD, consultați de MEDIAFAX, nu exclud varianta ca social-democrații să susțină la alegerile prezidențiale un candidat care nu este membru de partid, însă doar în anumite condiții.

Președintele organizației PSD Sector 5 din București, Daniel Florea, a declarat, pentru MEDIAFAX, că PSD este un partid cu „orgoliu” care are nevoie de argumente „foarte, foarte puternice” pentru a fi convins să susțină un candidat care nu este membru de partid.

„Părerea mea e că trebuie foarte multă atenție. PSD e un partid foarte mare care are propriul orgoliu (...) Având în vedere că până acum am avut candidat propriu, cred că trebuie niște argumente foarte, foarte puternice ca să determine partidul să nu susțină un membru de partid. Din discuțiile pe care le-am avut cu organizația pe care o conduc, membrii noștri vor un membru PSD să candideze la Președinție”, a declarat Daniel Florea pentru MEDIAFAX.

„Eu cred că fiecare partid își propune cel mai bun candidat și întotdeauna cel care are susținerea partidului, adică președintele, merită susținere pentru prima funcție în stat”, a adăugat președintele PSD Sector 5.

În opinia lui Daniel Florea, PSD ar trebui să înceapă „în jurul lunii octombrie” discuțiile despre candidatul la alegerile prezidențiale din 2019.

Zetea: PSD nu o să-l forțeze pe Dragnea să candideze

Președintele PSD Maramureș, Gabriel Zetea, a declarat pentru MEDIAFAX că social-democrații nu îl vor obliga pe Liviu Dragnea să își asume o candidatură pentru Palatul Cotroceni.

„În primul rând ține de opțiunea personală a președintelui Liviu Dragnea. Partidul nu o să-l forțeze să candideze. Dar dacă își va dori acest lucru, sunt convins că va avea susținerea noastră, a tuturor”, a declarat Zetea, vicepreședinte național al PSD.

Potrivit președintelui PSD Maramureș, varianta unei candidaturi unice PSD-ALDE la prezidențiale este posibilă dacă există o „conlucrare foarte bună” între liderii coaliției de guvernare.

„Dar asta înseamnă că dacă PSD va avea un candidat foarte bun el va fi susținut de ALDE sau invers, dacă ALDE va avea un candidat foarte bun să fie susținut de PSD. Deci lucrurile merg și într-o direcție și cealaltă. Eu cred că dacă există o conlucrare foarte bună între cei doi președinți, atunci și partidele vor fi de acord”, a declarat Zetea pentru MEDIAFAX.

Teodorescu: Ar fi anormal ca PSD – ALDE să nu aibă un candidat

„E normal ca această coaliție să aibă un candidat la președinție. Cred că ar fi anormal ca alianța PSD – ALDE să nu aibă un candidat, dacă lucrurile vor merge liniștit până la anul”, a declarat pentru MEDIAFAX președintele PSD Tulcea, Horia Teodorescu.

În legătură cu opțiunea tradițională a PSD, ca președintele partidului să fie automat și candidatul la alegerile prezidențiale, Teodorescu a spus că „vremurile au evoluat”.

„Ar fi prematur să mă pronunț eu. Istoric, PSD-ul a avut un candidat la Președinție la fiecare alegeri, dar cred că vremurile sunt altele, au evoluat. Decizia trebuie luată de cei care au putere de decizie la nivelul partidului și mă refer în mod special la CExN”, a declarat liderul PSD Tulcea.

Potrivit lui Teodorescu, este „obligatoriu” ca discuțiile privind candidatul PSD la prezidențiale să înceapă anul acesta.

„Obligatoriu ar trebui să înceapă discuțiile anul acesta. Cred că până la sfârșitul anului, nu mai târziu, trebuie să se stabilească care este candidatul, oricare ar fi el, din partea coaliției sau din partea PSD-ului, să poată intra în precampanie”, a spus liderul PSD Tulcea pentru MEDIAFAX.

Buzatu: Candidatul să asigure funcționarea armonică Președinte – Guvern

Președintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat pentru MEDIAFAX că social-democrații ar accepta un candidat din afara partidului dacă acesta ar asigura „dezideratul de funcționare armonică a elementelor puterii executive, Președinte – Guvern”.

„Dacă își asumă obiectivele politice ale PSD sau ale majorității pe care o reprezintă, ar fi acceptabilă orice soluție care să asigure dezideratul de funcționare armonică a elementelor puterii executive, Președinte – Guvern”, a spus Buzatu, pentru MEDIAFAX, despre varianta unui prezidențiabil PSD care să nu fie membru al partidului.

„Părerea mea personală este că PSD trebuie să se gândească la o soluție complexă, o soluție care să pornească de la susținerea unui candidat care să aibă șanse mari în alegerile prezidențiale și care să asigure ulterior și o bază de susținere pentru câștigarea alegerilor parlamentare, astfel încât actualele disfuncții în ceea ce privește funcționarea puterii executive să fie eliminate. Aceste disfuncții nu pot fi eliminate decât dacă și președintele și majoritatea parlamentară au aceeași culoare politică sau au aceeași majoritate în spate. Altminteri, tot timpul vom avea acest război, dl Iohannis și dl Băsescu nu au fost capabili să se depărteze de partidele care i-au propus drept candidați astfel încât să își asume rolul de mediator imparțial între forțele politice”, a completat liderul PSD Vaslui pentru MEDIAFAX.

Manda: Capacitatea de a atrage voturi dincolo de bazinul PSD-ALDE, printre criterii

Președintele PSD Dolj, Claudiu Manda, a declarat pentru MEDIAFAX că nu exclude un candidat unic PSD-ALDE la prezidențiale și că persoana aleasă trebuie să fie capabilă să obțină voturi „dincolo de bazinul celor două partide”.

„Analiza trebuie să fie făcută fără orgolii, cu o măsurare sociologică, inclusiv potențial de creștere, capacitatea de a atrage voturi dincolo de bazinul celor două partide ale alianței, motiv pentru care este prea devreme să spun dacă va fi candidatul unuia sau altuia dintre partide, dacă va fi președintele uneia sau celeilalte formațiuni”, a explicat Claudiu Manda.

Întrebat dacă ar accepta un candidat la prezidențiale care să nu fie membru al partidului, președintele PSD Dolj a declarat pentru MEDIAFAX că nu exclude o asemenea ipoteză.

„Toate lucrurile acestea, inclusiv dacă se va accepta sau nu, va trebui să fie o evaluare în interiorul partidului și în cadrul alianței. Atâta timp cât putem să evaluăm toate variantele pe care le avem pentru un candidat cu șanse la prezidențiale, un candidat al coaliției sau un candidat al PSD, sigur că nu avem ce să excludem”, a completat Manda, pentru MEDIAFAX.

Moldovan: Orice coleg care e parte din alianță este colegul tău

Președintele PSD Bistrița-Năsăud, Radu Moldovan, a declarat pentru MEDIAFAX, despre ipoteza ca PSD să susțină un prezidențiabil care nu este membru de partid, că atunci când faci parte dintr-o alianță, orice membru al alianței devine „colegul tău”.

„În momentul când faci parte dintr-o alianță ai acceptat înainte o asemenea asociere, orice alt coleg care e parte din alianță este colegul tau”, a declarat Moldovan,chestionat despre un posibil candidat la prezidențiale din afara PSD.

„Asteptăm analiza și vom vedea care e cea mai bună soluție pentru România și pentru români. Nu vreau să fac comentarii fără să avem sondaje și o analiză foarte serioasă. Când vom avea toate datele pe masă vom lua o decizie. Timp e destul”, a adăugat liderul PSD Bistrița-Năsăud despre un candidat unic PSD-ALDE.

Valeca: Sunt deschise toate opțiunile

Președintele PSD Argeș, Șerban Valeca, a declarat pentru MEDIAFAX că nu exclude „a priori” varianta unui candidat la prezidențiale care să nu fie membru al formațiunii.

„Se analizează toate variantele și, din câte știu, se fac mai multe studii sociologice, analize. Probabil că în decembrie-ianuarie vom decide în funcție de aceste analize, până la urmă sociologia este o știință și trebuie să ne bazăm pe ceea ce vor oamenii. Evident că fiecare partid și-l dorește pe al lui, dar până la urmă nu dorința unei părți contează, ci dorința majorității. Sunt analize compleze care se fac. Sunt deschise toate opțiunile”, a spus Valeca pentru MEDIAFAX.

Întrebat dacă exclude varianta ca PSD să susțină un prezidențiabil din afara partidului, liderul organizației Argeș a răspuns: „Nu a priori, depinde ce rezultă în urma analizelor”.

Mocioalcă: PSD are înțelepciune

Președintele PSD Caraș Severin, Ion Mocioalcă, a declarat pentru MEDIAFAX, cu privire la varianta ca partidul să susțină la alegerile prezidențiale un candidat din afara formațiunii, că PSD are „înțelepciunea” să facă cea mai bună alegere.

„Eu cred că partidul are atâta înțelepciune încât poate să susțină cea mai bună variantă pentru el. Și domnul Dragnea la fel, avem parte de un conducător care știe ce vrea și suntem cu el”, a declarat Mocioalcă.

Dragnea: E posibil să anunțăm candidatul spre sfârșitul anului

Preşedintele PSD a anunţat, pe 22 iulie, că PSD şi ALDE ar putea avea un candidat unic la alegerile prezidenţiale, candidat care ar putea fi de la PSD sau de la ALDE, Liviu Dragnea precizând că analiza a început deja, separat, în cadrul celor două formaţiuni. „Candidatul (la alegerile prezidenţiale -n.r.) va fi desemnat după o analiză foarte serioasă şi riguroasă, şi nu pe orgolii. Şi este posibil candidat unic. Am vorbit cu domnul Tăriceanu şi am convenit că orice variantă este deschisă, însă o s-o pitrocim foarte bine şi vom vedea care e varianta cu cea mai mare şansă de reuşită. Va fi o decizie raţională, nu bazată pe orgolii, pe dorinţe găunoase, ci pe dorinţa de câştig. Pentru noi e important ca Alianţa PSD-ALDE să câştige prezidenţialele. Ori va avea candidat propriu. Lăsăm această variantă deschisă în analiză, poate să fie de la PSD, poate să fie de la ALDE”, a declarat Liviu Dragnea, la România Tv.

Liderul PSD a mai spus că analiza a început deja, fiind posibil şi un anunţ până la finalul anului.

„Sunt analize complexe care se fac şi o s-o terminăm spre sfârşitul anului, la toamnă. E posibil (să facem şi anunţul – n.r.). Facem separat (analiza – n.r.). Este inclusă în această analiză (prezidenţiale şi europarlamentare - n.r.)”, a completat Liviu Dragnea.

Tăriceanu: De foarte multe ori stau și mă întreb cum aș face eu mandatul de președinte, ce ar trebui să fac pentru România

Președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat marți seară, la Antena 3, că o candidatură a sa la alegerile prezidențiale din 2019 nu este un lucru de care să se sperie și că de foarte multe ori stă și se întreabă cum ar face el mandatul de președinte și ce ar trebui să facă pentru România.

Întrebat dacă își dorește să candideze la prezidențiale, Tăriceanu a răspuns că este un lucru care îl preocupă.

„Nu aș spune că e un lucru de care să mă sperii, dar nici nu sunt în momentul acesta mânat de o ambiție nemăsurată. Niciodată în politică eu nu am procedat în felul acesta. Cred că cei care au ambiții, așa, necontrolate și nemăsurate până la urmă ajung să facă greșeli. Am fost premier și poate un pas mai sus, altul nu mai există, ar fi funcția prezidențială, ceea ce nu este un lucru care să spun că nu mă preocupă. De foarte multe ori stau și mă întreb cum ar trebui să fie mandatul de președinte, cum aș face eu mandatul de președinte, ce ar trebui să fac pentru România, pentru că până în prezent eu văd o mare diferență între cum e descris în Constituție rolul președintelui și ce se întâmplă în realitate", a declarat Tăriceanu, marți seară, la Antena 3.