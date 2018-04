REVOLTĂ în sistemul penitenciarelor: PNL vrea ca pușcăriile să primească doar 50% finanțare de la buget

PNL a depus, la Senat, o propunere legislativă prin care pușcăriile să primească doar 50% finanțare de la buget! Restul să vină de la Consiliile Județene, din fonduri proprii sau din...sponsorizări. 45 de parlamentari liberi semnează inițiativa care provoacă revoltă în sistemul penitenciarelor.

PROIECTUL poate fi consultat AICI

Sindicaliștii din penitenciare spun că propunerea liberalilor este atât de revoltătoare încât vor să iasă în stradă și că se urmărește politizarea instituțiilor de detenție.

”Competitia de legi care decongestioneaza pana la vidare penitenciarele, ignorand complet necesitatea imbunatatirii conditiilor de detentie/munca, continua si imbraca deja forme noi, alarmante. Dupa ce romanii s-au obisnuit deja cu ideea ca vor plati sume exorbitante detinutilor cazati in conditii improprii, care nu au putut beneficia de remediile compensatorii (zile considerate executate), urmeaza fenomenul bratarilor electronice, iar pe langa acesta, mai orbiteaza prin Parlament si proiectul privind acele pedepse alternative (munca in folosul comunitatii, “puscarie doar in weekend” si varianta mixta).

Privitor la remedii si bani, facem o observatie adiacenta, care ajuta unei imagini de ansamblu. Daca fostii detinuti care asteapta acum recompensele grase din partea statului roman ar fi beneficiat de remedii compensatorii, acestea nu atrageau automat liberarea intrucat instantele de judecata sunt cele care iau aceasta decizie iar rata de “succes” este de doar 60%. Insa cei “privati de remedii” vor primi bani pentru fiecare zi executata in conditiile necorespunzatoare, fara vreun alt filtru. Deci, avantaj la serviciu (cash).

Revenind la tema articolului, postam mai jos o propunere legislativa initiata de niste domni si doamne parlamentari, PNL de culoare (45 de bucati, deci interese si propulsie serioase!), prin care se incearca fragmentarea finantarii centrelor educative si de detentie fifty-fifty intre bugetul de stat si bugetul controlat de consiliile judetene.

Mai intai ne politizam apoi, probabil, ne privatizam. Decongestionate si aerisite, penitenciarele devin o oaie de muls. Ca exemplu aleator, in cazul in care s-ar adopta aberatia de mai sus, ce va face CD Craiova daca avand in legala custodiere odrasla vreunui politician de seama, va primi anumite indicatii pretioase in ce priveste custodiatul si va decide sa nu le respecte? Va mai primi jumatatea de buget de la Consiliul Judetean Dolj sau nu? Sa ne mai punem intrebarea despre cum se va stabili managementul acelor unitati finantate politic?

Am intrebat ANP daca ingenioasa sintagma gasita de initiatori – “mijloace financiare necesare functionarii, dotarii si investitiilor” – include si cheltuielile de personal iar raspunsul a fost evident pozitiv. Parlamentarii romani vad ca normala finantarea politica a unei institutii din structura de aparare a tarii si plata salariilor unor functionari cu statut special din bugetul consiliilor judetene. Daca acei bani nu vor veni de la consiliile judetene, jumatate din salarii nu se vor putea plati, iar activitatea se poate bloca. IREAL! Acesti reprezentanti ai nostri care formeaza puterea legislativa ne vor cu tot dinadinsul in strada! Strada este singurul leac pentru aceste halucinatii politice.”, spun cei de la Sindicatul Național al Lucrătorilor de Penitenciare.

