Revolta patronilor din retail: NU se vor deschide magazinele din mall-urile care au cerut chirie şi în perioada stării de urgenţă

Organizația Patronală a Retailerilor din România – RORETAIL anunță că membrii săi nu își vor relua activitatea în centrele comerciale incorecte, care au continuat să solicite plata chiriei pentru ultimele luni, în condițiile în care, prin acte normative, activitatea retailerilor a fost oprită.

Autoritățile au luat decizia de a opri activitatea de comercializare cu amănuntul a bunurilor și serviciilor nealimentare în centrele comerciale, dar nu au intervenit și cu clarificări privind derularea în această perioadă a relațiilor dintre comercianți și proprietarii de centre comerciale. În aceste condiții, deși au existat exemple de comportament corect de afaceri din partea deținătorilor de centre comerciale, mulți alții au adoptat o atitudine incorectă și imorală, solicitând în continuare plata chiriei și demarând procedurile de executare silită a chiriașilor, explică organizația, într-un comunicat.

”Autoritățile române au oprit prin acte normative activitatea magazinelor de retail non alimentar din centrele comerciale pentru 3 luni. Nu doar toți proprietarii de mall-uri, dar și autoritățile române trebuie să înțeleagă responsabilitatea ce le revine în a nu împinge în colaps industria de retail non-alimentar. Cerem corectitudine și solidaritate. Cerem normalitate: zero chirie pentru perioada în care nu am fost lăsați să utilizăm aceste spații. Ne gândim la angajații noștri cărora vrem să le păstrăm parcursul profesional. Ne gândim la clienții noștri care își doresc produsele noastre și merită diversitate de oferte. Ne gândim la antreprenorii români - furnizori, producători, comercianți - care merită o cotă de piață în propria țară”, a declarat Cosmin Savu Cristescu, secretar general RORETAIL.

Apelul RORETAIL are în vedere stabilirea unei noi relații comerciale între retailerii nealimentari și reprezentanții centrelor comerciale, axată pe două elemente principale: zero chirie și publicitate pentru perioada suspendării activității magazinelor și adaptarea contractelor la trafic și vănzări, după deschiderea magazinelor.

În data de luni si marti 15-16 iunie, magazinele vor rămâne închise în centrele comerciale care au solicitat plata chiriilor pentru ultimele luni. De miercuri 17 iunie, magazinele vor fi redeschise, însă afișând public protestul comercianților, iar personalul va purta banderolă și însemne specifice. Protesul RORETAIL este declarat pe o perioadă nedeterminată, până la soluționare.