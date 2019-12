REVOLUȚIE neașteptată în lumea medicală - Leacul pentru cancer ar putea veni din spațiu

O descoperire care poate revoluționa medicina: lipsa gravitației ucide celulele canceroase. În experimentele făcute pe Pământ, 80 până la 90% dintre tumorile maligne au murit, după o singură zi, în condiții de microgravitație. Și asta s-a întâmplat în lipsa oricărui alt tratament - sunt rezultate remarcabile obținute recent de cercetătorii australieni. Pasul următor este studierea acestui fenomen pe Stația Spațială.

Joshua Chou, specialist în ingineria biomedicală, a început să studieze celulele canceroase după ce mai mulți apropiați s-au îmbolnăvit de această maladie. A testat până acum cu succes patru tipuri de cancer, din diferite părți ale corpului: sân, ovare, plămâni și nas.

„Studiul meu este în domeniul mecano-biologiei celulare și se concentrează pe înțelegerea modului în care celulele din corp percep gravitația și forțele mecanice. Cancerele sunt foarte sensibile la mediul care le înconjoară și de aceea pot forma tumori, pentru că numeroase celule canceroase se unesc. Așa că m-am gândit că în cazul în care celula canceroasă își pierde capacitatea de a simți mediul înconjurător, cum ar mai putea forma tumori? Ca să pot face acest lucru, am creat un dispozitiv microgravitațional, care practic să simuleze un mediu cu gravitație 0, și așa am putut face acest test. Am aflat că patru tipuri diferite de cancer au dispărut în decursul a 24 de ore în acest mediu microgravitațional. Acest lucru a întărit ipoteza că aceste cancere au ceva în comun și anume capacitatea de a simți mediul înconjurător”, a explicat Joshua Chou, specialist în ingineria biomedicală.

Peste 50.000 de români mor în fiecare an de cancer, ceea ce înseamnă o medie de 140 de oameni în fiecare zi.

Specialiştii din România cred că va creşte numărul ieșirilor în spațiu tocmai pentru a trata bolnavii de cancer.