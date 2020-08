Rezistenţa FC Sevilla în faţa formaţiei Manchester United lăudată de Lopetegui

Antrenorul formaţiei FC Sevilla, Julen Lopetegui, şi-a lăudat jucătorii, care au dat dovadă de rezistenţă în faţa celor de la Manchester United şi au reuşit calificarea în finala Ligii Europa, potirivit news.ro.

"Odată ce ajungi într-o finală doreşti să o câştigi. Ne-am îmbrăţişat în bucurie, ştim prin tot ce a trecut această echipă, inclusiv astăzi şi avem acea rezistenţă care creşte împotriva intensităţii. A fost un joc de rezistenţă, de a putea concura până la limită, aşa cum facem noi întotdeauna. Manchester United era cea mai bună echipă din Anglia la întoarcerea după carantină, au un viitor extraordinar înainte. Există puţine echipe cu jocul de la mijlocul terenului al celor de la Manchester United. În prima repriză am putut să o controlăm, dar la începutul celei de-a doua reprize nu am reuşit, însă Bono a fost fantastic. După aceea, am echilibrat lucrurile şi am avut şanse să le provocăm daune. Sunt fericit pentru băieţi, pentru fani, este dificil să găseşti un grup ca acesta şi merită această recompensă", a declarat Lopetegui, potrivit marca.com.

Citește și: DIICOT a lucrat cu ofițerii de la Grupuri Infracționale Violente peste DORINȚA șefilor din Poliția Capitalei care în 2019 au pus interdicție polițiștilor

FC Sevilla s-a calificat pentru a şasea oară în finala Ligii Europa, după ce a învins, duminică, la Koln, cu scorul de 2-1 (1-1), formaţia Manchester United, în semifinale. Echipa andaluză a câştigat precedentele cinci finale ale Ligii Europa/Cupei UEFA în care a evoluat, în sezoanele 2005/06, 2006/07, 2013/14, 2014/15, 2015/16.

Au marcat: Bruno Fernandes '9 (p) / Suso '26, De Jong '78.

În cealaltă semifinală se vor întâlni, luni, de la ora 22.00, la Dusseldorf, echipele Inter Milano şi Şahtior Doneţk.

Finala va avea loc, vineri, la Koln.