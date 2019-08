Rezultatele extragerii Loto 6/49, din data de 25 august

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 4,24 milioane lei (aprox. 900.000 euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,93 milioane lei (peste 620.000 euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 14,53 milioane lei (peste 3,07 milioane euro), in timp ce reportul categoriei a II-a este este de aprox. 35.000 lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 27.000 lei, iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 36.800 lei.

Iată numerele extrase la Loto 6 din 49:

LOTO 6 din 49: 36, 29, 2, 28, 16, 34

Loto 5 din 40: 18, 29, 21, 35, 36, 2

Joker: 17 14 37 41 26 + 7

Noroc: 073937

Super Noroc: 594386

Noroc Plus: 3 2 9 2 2 3