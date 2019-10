Ridichea neagră vindecă infecțiile din gât, te scapă de tuse, ajută ficatul și digestia

Ridichea neagră (Raphanus sativus), cunoscută și sub denumirea de ridichea de grădină, este o plantă folosită din vremuri străvechi în tratarea afecțiunilor gastrointestinale. Însă virtuțile terapeutice ale acestei plante nu se opresc aici, scrie exquis.ro.

Ridichea neagră a fost intens utilizată pentru a stimula pofta de mâncare și ca diuretic în Evul Mediu. Apoi, a fost folosită ca remediu împotriva pertussisului (tusei convulsive) și bronșitei. Astăzi, ridichea neagră este folosită în gastronomie pentru valoarea sa nutritivă, dar și în medicină pentru beneficiile sale terapeutice.

Ce compuși activi are ridichea neagră

Rădăcina de ridiche neagră conține un ulei esențial bogat în compuși sulfurați, care poartă numele de glucozinolați. Planta mai are în compoziție și celuloză, pectine, fibre, vitaminele A, B1, B2, C, acid folic, săruri minerale precum potasiu, magneziu, calciu, fosfor, fier, zinc, siliciu, sulf, seleniu și hidrați de carbon, potrivit doc.ro.

Ce utilizări medicinale are ridichea neagră

Înlătură tusea

Ridichea neagră, sub formă de sirop, este eficientă în tratarea tusei și răgușelilor, ajutând la fluidizarea și la eliminarea secrețiilor din gât. Se poate lua câte 1 linguriță de 3 ori pe zi, cu 15 minute înainte de mesele principale. Siropul se obține astfel: spală bine o ridiche, apoi usuc-o. Taie partea superioară, ca un capac, după care îndepărtează cu un cuţit interiorul ridichii. Pune două linguri de miere sau patru linguri de zahăr. Acoperă ridichea cu partea decupată şi las-o să stea aşa peste noapte. Acest suc poate fi foarte iritant pentru sistemul digestiv, de aceea trebuie combinat cu suc de morcov, în proporție de patru la șase.

Este utilă în răceală

În medicina populară românească, leacul cel mai răspândit contra răcelilor este siropul de ridiche neagră. Specialiștii spun că extractul apos de ridiche neagră este benefic contra virusurilor care produc gripa. În caz de gripă sau răceală, se recomandă un tratament care trebuie urmat 10-14 zile, timp în care se administrează câte trei-nouă linguri de sirop de ridiche neagră zilnic pe stomacul gol.

Stimulează ficatul să secrete bila

Ficatul este unul dintre organele vitale ale organismului, care are numeroase funcții: excretă bila, metabolizează medicamentele și detoxifică corpul. Ridichea neagră stimulează sucurile digestive și stimulează fluxul biliar. Acest lucru ajută la detoxifierea ficatului. Rădăcina de ridiche poate combate, de asemenea, infecțiile. Pentru o sănătate de fier în această perioadă a anului, consumă câte o lingură de sirop de ridiche neagră de trei ori pe zi înainte de mesele principale.

Împiedică depunerea colesterolului

Potrivit unui studiu publicat în anul 2005 1, ridichea neagră are efect antioxidant, împiedicând depunerea colesterolului și a trigliceridelor sub formă de plăci de aterom pe artere. Pentru că are și efect diuretic și normalizează tensiunea arterială, este foarte important să se urmeze cure cu sirop de ridiche neagră de minimum 5 ori pe săptămână, în această perioadă a anului când hrana foarte bogată în grăsimi saturate favorizează formarea plăcilor de aterom pe artere.

Îmbunătățește digestia

Fibrele alimentare și compușii pe bază de sulf din ridichea neagră stimulează contracțiile ritmice ale musculaturii netede ale colonului. Prin urmare, sucul de ridichea neagră este benefic celor care se confruntă cu digestie îngreunată.

Stimulează evacuarea bilei din colecist

Ridichea neagră favorizează eliminarea bilei din colecist, previne stările de congestie și de inflamare la nivelul vezicii biliare, dar și crampele biliare. În acest sens, se poate face o cură cu sirop de ridiche neagră amestecat cu miere, din care se iau câte una-două lingurițe cu câteva minute înainte de fiecare masă. Potrivit unui studiu din 2006 2, sub acțiunea acestei plante fluxul de bilă evacuat din colecist crește de până la 2,5 ori.

Ține la distanță infecțiile cu E.coli

Oamenii de știință au descoperit că ridichea neagră este un adjuvant prețios în tratarea infecțiilor cu Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, E. coli 3. Se administrează șase linguri de sirop de ridiche neagră pe zi, însă se poate consuma această legumă și sub formă de salată.

Precauții și contraindicații

Administrarea ridichii negre trebuie să se facă cu precauție de persoanele care au probleme digestive, biliare sau hepatice. Cei diagnosticați cu litiază biliară, cu colon iritabil, colită de fermentație sau cu gastrită hiperacidă trebuie ca în primele zile de tratament să consume cantități foarte mici de sirop de ridiche neagră, mărind doza doar dacă afecțiunea de care suferă nu se agravează. În cazul altor persoane, siropul de ridiche neagră poate da efecte adverse precum balonare sau halena. De aceea, înainte de a urma un tratament pe bază de ridiche neagră, este foarte important să consulți medicul.