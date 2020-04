'Ritmul lucrărilor continuă să fie alert', a spus vicepremierul Turcan după o vizită pe şantierul autostrăzii Sibiu-Piteşti

Vicepremierul Raluca Turcan a declarat, joi, după o vizită efectuată pe şantierul tronsonului I (Sibiu-Boiţa) al autostrăzii Sibiu-Piteşti, că ritmul lucrărilor continuă să fie alert, iar constructorul face eforturi pentru a respecta termenele, condiţii în care "promisiunea primelor suprafeţe de asfalt undeva anul viitor este optimistă", potirvit Agerpres.

"Accelerarea proiectelor de infrastructură este una dintre priorităţile asumate de Guvern, iar îndeplinirea obligaţiilor în această perioadă reprezintă o provocare suplimentară căreia trebuie să îi facem faţă. Am verificat, în sensul celor de mai sus, şantierul tronsonului I (Sibiu-Boiţa) al autostrăzii Sibiu-Piteşti şi am constatat că, la o săptămână de la deschidere, ritmul lucrărilor continuă să fie alert. Se realizează excavaţii, lucrări de organizare de şantier şi alte tipuri de intervenţii iar eforturile constructorului sunt de a respecta termenele. Promisiunea primelor suprafeţe de asfalt undeva anul viitor este optimistă şi mă bucură că firma constructoare are astfel de ambiţii", afirmă Raluca Turcan, într-un comunicat transmis AGERPRES.De asemenea, Raluca Turcan, care este şi preşedintele organizaţiei judeţene PNL Sibiu, subliniază că proiectul acestei autostrăzi este vital pentru economia ţării şi că îi va acorda o atenţie specială."Voi monitoriza cu mare atenţie, împreună cu ceilalţi colegi din Guvern, evoluţia tuturor marilor proiecte, însă şantierului Sibiu-Boiţa, unul de maximă importanţă pentru România, aflat pe teritoriul judeţului Sibiu,îi voi acorda o atenţie specială. Autostrada Sibiu-Piteşti este vitală pentru economia ţării şi a fost promisă românilor de prea multe ori pentru a ne mai permite întârzieri", a mai spus vicepremierul, potrivit comunicatului menţionat.

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a semnat, pe 30 martie, ordinul de începere a lucrărilor pentru lotul 1 al secţiunii 1, Sibiu - Boiţa, din cadrul autostrăzii Sibiu - Piteşti, potrivit unui comunicat al Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor (MTIC).



Contractul de proiectare şi execuţie pentru acest lot, cu o valoare de 612,64 milioane de lei, fără TVA, a fost semnat în data de 14 aprilie 2019, între CNAIR şi Compania Porr Construct SRL.



Potrivit prevederilor contractului, a fost stabilită o perioadă de 12 luni pentru proiectare, 36 de luni ca perioadă de execuţie a lucrărilor şi 120 de luni perioadă de garanţie.