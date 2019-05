Robert De Niro, Tommy Lee Jones şi Morgan Freeman se ţin de şotii în The Comeback Trail

Robert De Niro, Tommy Lee Jones şi Morgan Freeman vor juca în comedia de acţiune "The Comeback Trail" a scriitorului George Gallo, potrivit The Hollywood Reporter, potrivit news.ro.

Autorul cărţii "Bad Boys" va regiza filmul, care este bazat pe producţia cu acelaşi nume a lui Harry Hurwitz din 1982.

De Niro, Jones şi Freeman au mai jucat împreună înainte (De Niro şi Jones în "The Family" din 2013, De Niro şi Morgan în "Last Vegas" îân acelaşi an, iar Jones şi Freeman în "Just Getting Started" din 2017).

Colaborarea dintre Gallo şi De Niro durează din 1988, de la "Midnight Run". Cel mai recent film al lui Gallo, "The Poison Rose", cu Freeman şi John Travolta, va fi lasnat de Lionsgate în weekendul dedicat sărbătorii Memorial Day.