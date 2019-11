Robert De Niro va fi recompensat de Sindicatul actorilor americani pentru întreaga activitate

Robert De Niro, de şapte ori nominalizat la Oscar şi cu două trofee în palmares, pentru „The Godfather: Part II” şi „Raging Bull”, va fi recompensat de Sindicatul actorilor americani pentru întreaga activitate, potrivit Mediafax.

Actorul în vârstă de 76 de ani, care a jucat cel mai recent în „The Irishman” al lui Martin Scorsese şi în „Joker” al lui Todd Phillips, va primi distincţia la cea de-a 26-a ediţie a premiilor SAG, pe 19 ianuarie 2020, la Los Angeles.

„Robert De Niro este un actor cu o extraordinară profunzime şi abilitate”, a transmis preşedintele SAG-AFTRA, Gabrielle Carteris. „Personajele pe care le creează ne captivează imaginaţia”.

Pe lângă „The Godfather: Part II” şi „Raging Bull”, De Niro este cunoscut pentru interpretările din „Taxi Driver”, „The Deer Hunter”, „Awakenings”, „Cape Fear” şi „Silver Linings Playbook”, pentru care a fost nominalizat la Oscar.

A colaborat cu regizori ca Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Michael Cimino, Penny Marshall, David O. Russell şi Barry Levinson.

De Niro a primit un trofeu SAG ca membru al distribuţiei „American Hustle” şi a fost nominalizat pentru rolurile din „Silver Linings Playbook” şi „Marvin’s Room”.

A devenit cunoscut în 1973, cu „Bang the Drum Slowly” (r. John Hancock) şi „Mean Streets”, aceasta fiind prima dintre cele nouă colaborări cu Martin Scorsese. Sub îndrumarea regizorului, a jucat în filme precum „Goodfellas”, „Cape Fear”, „Casino” şi „The Irishman”.

Actorul a primit nominalizări la Emmy pentru „Wizard of Lies”, regizat de Barry Levinson (care l-a îndrumat şi în „Wag the Dog”), şi ca producător executiv pentru serialul „When They See Us”.

În 1989, împreună cu Jane Rosenthal, a fondat Tribeca Film Center, primul spaţiu din cartierul Tribeca care găzduieşte companii de televiziune, film şi divertisment. După atacurile din 11 septembrie 2001, cei doi au pus bazele Tribeca Film Festival.

„Am fost membru al acestui sindicat timp de 50 de ani. Este o onoare să primesc acest premiu din partea SAG-AFTRA”, a spus Robert De Niro.

Recent, el a fost în atenţia publică şi pentru criticile aduse preşedintelui Donald Trump, precum şi pentru procesele în care este implicat - a fost dat în judecată de o fostă angajată, care îl acuză de discriminare de gen, după ce compania lui a acţionat-o în justiţie pentru că ar fi deturnat fonduri. În plus, în urma divorţului după aproximativ 30 de ani de relaţie cu Grace Hightower, el încearcă să obţină custodia fiicei Helen în vârstă de 8 ani.